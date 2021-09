Alina Vidican, decizie radicală după ce s-a căsătorit cu Claude Senhoreti! Ce s-a întâmplat cu restaurantul lui Cristi Borcea din Miami

Alina Vidican a luat o decizie radicală după ce s-a căsătorit cu Claude Senhoreti! Blondina a închis celebrul restaurant din Miami pe care Cristi Borcea i l-a lăsat la divorț.

”La Vendetta” este restaurantul din Miami pe care Cristi Borcea l-a deschis în urmă cu mai bine de un deceniu și pe care, după divorț, i l-a lăsat Alinei Vidican. Cu două săptămâni înainte de nunta blondinei cu brazilianul Claude Senhoreti, ”La Vendetta” s-a închis. (VEZI ȘI: PE VREMURI, O BRUNETĂ SEXY, ÎN PREZENT, BLONDĂ CA O PĂPUȘĂ BARBIE! ALINA VIDICAN S-A TRANSFORMAT ENORM DUPĂ OPERAȚIILE ESTETICE COSTISITOARE)

În locul acestuia a apărut, aproape peste noapte, un alt restaurant. ”Villa Romana” este o locație cu specific românesc și italian. Noii manageri ai restaurantului nu au refăcut designul interior și au păstrat toată mobila. Americanii trebuie să scoată din buzunare 18 dolari pentru o porție de mici cu cartofi prăjiți, 21 de dolari pentru o pastramă de miel și 8 dolari pentru o porție de papanași. O bere românească are același preț ca o dușcă de vișinată sau țuică, adică 7 dolari, potrivit wowbiz.ro.

Cei doi soți vor veni în România

După patru ani de relație, Alina Vidican și milionarul Claude Senhoreti au spus cel mai important ”Da!” din viața lor într-un cadru de poveste, pe 26 august. Evenimentul a avut loc în clădirea istorică ”The Addison”, în Boca Raton, Statele Unite ale Americii.

După ce și-au jurat credință veșnică și au avut parte de nunta visurilor lor, Alina Vidican și Claude Senhoreti plănuiesc să vină în România. Afaceristul brazilian abia așteaptă să cunoască meleagurile natale ale soției sale și se declară entuziasmat de această călătorie.

”Alina: Am fost foarte plăcut impresioanată când am văzut câte mesaje am primit pe rețelele de socializare, românii mi-au trimis multe mesaje frumoase și vreau să le mulțumesc.

Claude: Plănuim să venim curând în România, sunt foarte entuzismat de această călătorie în România. Românii au vorbit frumos de Alina și m-au făcut fericit, vreau să venim probabil luna viitoare, măcar 2-3 săptămâni”, au mai mărturisit cei doi în cadrul emisiunii ”La Măruță”.