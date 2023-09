Larisa Drăgulescu a născut! Ce nume a ales aceasta pentru băiețelul ei: „Bine ai venit pe lume, puiul nostru”

Larisa Drăgulescu a devenit mămică pentru a treia oară. Chiar astăzi, 12 septembrie, aceasta a adus pe lume un băiețel prefect sănătos. Proaspăta mămică este în culmea fericirii și a împărtășit vestea cea mare și cu urmăritorii din mediul online. Ce nume a ales pentru fiul ei?

Astăzi, Larisa Drăgulescu și noul ei partener au devenit părinți pentru prima oară. Familia acestora s-a mărit acum cu încă un membru, care a fost primit cu brațele deschise și multă bucurie. Proaspăta mămică se află la al treilea copil, având deja doi din căsnicia cu Marian Drăgulescu, Beatrice, în vârstă de 18 ani și Richard, 17 ani.

Larisa Drăgulesu, prima imagine cu bebelușul

În data de 12 septembrie, Larisa Drăgulescu a adus pe lume cel de-al treilea copil. De această dată, fosta soție a lui Marian Drăgulescu a devenit mămică de băiat. A adus pe lume un bebeluș perfect sănătos, care a primit nota zece din partea medicilor.

Larisa Drăgulescu a fost în culmea fericirii atunci când și-a strâns pentru prima oară copilul în brațe și a împărtășit emoția și cu fanii din mediul online. Roșcata a distribuit prima imagine cu micuțul. Aceasta a postat o fotografie în care apare ținându-și băiețelul la piept, iar imaginea a adunat imediat numeroase aprecieri.

„Bine ai venit pe lume, puiul nostru!”, a scris Larisa Drăgulescu, în dreptul imaginii cu fiul său.

De asemenea, proaspăta mămică le-a dezvăluit urmăritorilor săi și numele pe care l-a ales pentru fiul său. Se pare că micuțul va purta două prenume. Acesta se va numi Cezar-Andrei. După ce a dat marea veste, Larisa Drăgulescu a primit numeroase mesaje de felicitări și urări de bine pentru noul membru al familiei.

Larisa Drăgulesuc, câștiguri substanțiale

În timpul sarcinii, Larisa Drăgulescu nu a fost o graviduță prea liniștită. Aceasta s-a ocupat de afacerilei ei și nu a stat pe tușă până în ultima clipă. Ea deține un salon de înfrumusețare, dar de ceva timp activează și pe o platformă destinată adulților, OnlyFans. Nici în timpul sarcinii, roșcata nu a renunțat la activitatea ei din mediul online.

Larisa Drăgulescu declara că se bucură de succes în acest domeniu, iar platforma pentru adulți este pricipală sursă de venit, aducându-i câștiguri frumoase.

„Eu activez în continuare pe Only Fans, sunt câștiguri foarte mari și nu am de ce să renunț. Plus că este foarte ușor să fac câteva poze și video-uri și să-mi intre banii. De aici am și cele mai multe venituri.

Am în continuare și salonul de înfrumusețare și imobilele închiriate, dar tot din platforma pentru adulți câștig cel mai mult, chiar mai bine decât înainte.(…) M-am pregătit de dinainte de a rămâne însărcinată și am o arhivă cu fotografii pentru abonații mei, ca în cazul în care nu mă simt bine să am ce posta, dar oamenii vor să mă vadă cu burtică. Cererea este și mai mare acum decât înainte. Am rămas surprinsă să văd că oamenii sunt mai curioși acum să mă vadă cu burtică”, declara Larisa Drăgulescu în timpul sarcinii, potrivit fanatik.ro.