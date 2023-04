Larisa Drăgulescu, activă pe platformele pentru adulți și în timpul sarcinii! Ce venituri îi aduce această activitate

Larisa Drăgulescu este în culmea fericirii. Este însărcinată pentru a treia oară și așteaptă cu nerăbdare momentul în care o să își strângă bebelușul în brațe. Până atunci însă, graviduța nu stă degeaba. Aceasta se ocupă de afacerea ei, un salon de înfrumusețare, dar și de activitatea de pe o cunoscută platformă pentru adulți. Nici în timpul sarcinii fosta soție a lui Marian Drăgulescu nu are de gând să ia pauză, mai ales că veniturile din mediul online sunt considerabile.

Este cunoscut faptul că de ceva timp Larisa Drăgulescu activează pe o platformă dedicată adulților, OnlyFans. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu se bucură de succes în acest domeniu și nu are de gând să își oprească activitatea în timpul sarcinii. Aceasta spune că pricipalul său venit este din OnlyFans, iar celelalte afaceri ale ei nici nu se pot compara, în ceea ce privește veniturile, cu cea de pe platforma pentru adulți.

Mai mult, Larisa Drăgulescu spune că nu are niciun motiv să își oprească activitatea, mai ales că de când este însărcinată cererea este și mai mare. Urmăritorii ei sunt interesați să o vadă în această ipostază, iar asta înseamnă câștiguri și mai mari.

„Eu activez în continuare pe Only Fans, sunt câștiguri foarte mari și nu am de ce să renunț. Plus că este foarte ușor să fac câteva poze și video-uri și să-mi intre banii. De aici am și cele mai multe venituri.

Am în continuare și salonul de înfrumusețare și imobilele închiriate, dar tot din platforma pentru adulți câștig cel mai mult, chiar mai bine decât înainte.(…) M-am pregătit de dinainte de a rămâne însărcinată și am o arhivă cu fotografii pentru abonații mei, ca în cazul în care nu mă simt bine să am ce posta, dar oamenii vor să mă vadă cu burtică. Cererea este și mai mare acum decât înainte. Am rămas surprinsă să văd că oamenii sunt mai curioși acum să mă vadă cu burtică”, a declarat Larisa Drăgulescu, potrivit fanatik.ro.

„Iubitul meu înțelege ceea ce fac”

Larisa Drăgulescu nu are de gând să renunțe prea curând la „afacerea” de pe OnlyFans, mai ales că se bucură și de toată susținerea viitorului tătic. Iubitul acesteia cunoște ce postează partenera sa în mediul online și o susține.

Chiar dacă bărbatul este de acord cu activitatea Larisei Drăgulescu, acesta nu este interesat să intre în detalii „tehnice” sau să vadă conținutul pe care iubita sa îl oferă urmăritorilor ei. Cei doi își țin afacerile separat și nu se amestecă unul în treaba celuilalt.

„Iubitul meu înțelege ceea ce fac. El are job-ul lui în IT, eu pe al meu, dar nu intrăm în detalii. Prefer să fiu discretă în privința lui”, a mai spus Larisa Drăgulescu.

