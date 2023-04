Cu ce probleme se confruntă Larisa Drăgulescu în sarcină: ”Fac zilnic injecții!”

Larisa Drăgulescu trăiește cele mai frumoase momente alături de noul ei iubit. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu este în culmea fericirii de când a aflat că va deveni din nou mamă. Vedeta așteaptă cu sufletul la gură să vină pe lume cel de-al treilea copil al ei. Cum decurge sarcina și cu ce probleme se confruntă?

Larisa Drăgulescu are parte numai de clipe pline de fericire alături de noul ei iubit. Cei doi urmează să devină părinți, vedeta fiind însărcinată în patru luni și jumătate. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu va aduce pe lume cel de-al treilea copil al ei, un băiețel. Se aștepta să aibă o fetiță, însă destinul i-a făcut o surpriză.

„Vom avea un băiețel și suntem foarte bucuroși. Sunt însărcinată în patru luni și jumătate. Am patru luni și jumătate de sarcină, dar am burtica mare. Arată ca și cum aș fi însărcinată în vreo șase luni.

Nu am ales numele copilului pentru că noi eram siguri că este fetiță. Am fost foarte surprinși la ecografie să aflăm că este băiețel. Dacă am fi avut fetiță, ar fi chemat-o Iris. Noi am și vopsit pereții din camera copilului roz. Va trebui să zugrăvim acum. Va trebui să modificăm tot ceea ce gândiserăm. Bine că nu am apucat să cumpărăm prea multe”, a spus Larisa Drăgulescu, pentru Fanatik.ro

Tânăra mămică este nevoită să-și facă injecții anticoagulante în burtă, pentru că suferă de trombofilie. Deși la început avea dureri, acum se pare că s-a obișnuit și este totul în regulă.

„Fac injecții anticoagulante în burtică. Mi le fac singură, deși la început mă dureau. Acum m-am obișnuit, nu-mi mai este teamă. Va trebui să fac aceste injecții încă o lună și jumătate după naștere. Îmi este din ce în ce mai greu.

Noaptea îmi este cel mai greu, mă ridic din pat greu și nu prea mai pot să dorm. Nu am avut prea multe grețuri sau amețeli, doar câteva vărsături. Obosesc și foarte repede, mă simt mare și grea și nici nu am voie să fac efort”, a continuat vedeta, potrivit sursei citate.

Larisa Drăgulescu, activă pe OnlyFans

Fosta parteneră de viață a gimnastului este în continuare activă pe OnlyFans, chiar dacă urmează să nască în doar câteva luni. Roșcata face bani frumoși din fotografiile și filmulețele pe care le postează pe aplicația respectivă. Vedeta este și femeie de afaceri, are un salon de înfrumusețare, dar și câteva imobile date spre închiriere.

„Eu activez în continuare pe OnlyFans, sunt câștiguri foarte mari și nu am de ce să renunț. Plus că este foarte ușor să fac câteva poze și video-uri și să-mi intre banii. De aici am și cele mai multe venituri. Am în continuare și salonul de înfrumusețare și imobilele închiriate, dar tot din platforma pentru adulți câștig cel mai mult, chiar mai bine decât înainte”, a mai spus Larisa Drăgulescu.

În cazul în care nu va mai putea să posteze pe platforma precizată, nu e nicio problemă căci are o arhivă plină fotografii, gata să fie publicate pentru abonații ei. „M-am pregătit de dinainte de a rămâne însărcinată și am o arhivă cu fotografii pentru abonații mei, ca în cazul în care nu mă simt bine să am ce posta, dar oamenii vor să mă vadă cu burtică. Cererea este și mai mare acum decât înainte. Am rămas surprinsă să văd că oamenii sunt mai curioși acum să mă vadă cu burtică”, a ținut să spună Larisa, potrivit Fanatik.