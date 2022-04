Larisa Drăgulescu pierde lunar o bună parte din suma câștigată pe site-urile pentru adulți. Pe ce se duc banii

Larisa Drăgulescu, fostă escortă, se bucură de banii pe care îi câștigă din Only Fans doar pe jumătate, cealaltă parte fiind alocată statului. Câștigă mii de euro și nu are de gând să renunțe curând la meseria ei, din care își crește și copiii.

Fosta soție a gimnastului Marian Drăgulescu, Larisa Drăgulescu a declarat în cadrul unui interviu că ține socoteala tuturor banilor pe care îi obține din Only Fans și îți plătește taxele la stat pentru sumele colosale. Aceasta a spus că are luni în care câștigă câte 5.000 de euro, dar și luni în care face 10.000 de euro. Vedeta de site-uri pentru adulți este mândră de ceea ce face și se bucură de faimă și peste hotare.

„Am fost surprinsă să văd că am mulți fani. Mii, dar prefer să păstrez pentru mine numărul lor exact. Vă pot spune doar că am avut surpriza plăcută să constat că sunt prezentă în multe țări. Pe acel site pot să postez cam orice. Nu e un videochat, cum mai spun unii. Pot pune acolo cam orice îmi trece prin minte, fiindcă cenzura nu funcționează în același fel ca pe alte rețele”, a spus Larisa Drăgulescu. (CITEȘTE ȘI: Jorge a recunoscut! Artistul şi-a înşelat soţia: „Am trecut peste un hop destul de important…”)

Larisa Drăgulescu, măritată cu unul dintre foștii săi clienți

În timp ce era escortă în cluburile de prin Germania, Larisa Drăgulescu și-a cunoscut actualul șoț. Împreună cu acesta, își crește cei doi copii din fosta căsnicie. Aceasta a declarat că nu regretă nimic din ceea ce a făcut, mai ales pentru că le-a putut oferi totul copiilor săi.

Nu știu cât câștigă o escortă într-o lună de zile, dar știu cât am câștigat eu. Am câștigat sume mari. 50.000 de euro, chiar și mai mult. Nu, nu am regrete. Cred că am făcut lucrurile așa cum trebuia. În momentul de față mă consider o femeie realizată. Am obținut tot ce mi-am dorit financiar. Nu am decât o casă, ci 7. Fetița mea e recuperată medical. Copiii mei au tot ce își doresc. Nu regret nimic! Cred că așa a fost să fie. Toate lucrurile astea m-au întărit. (CITEȘTE ȘI: Ce frici „majore” o bântuie pe Theo Rose? Nici terapia nu pare să-i fi adus liniștea)