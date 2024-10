Larisa Popa e pe cai mari după ce a rupt-o cu Pescobar! Cum face destui bani acum

Larisa Popa, cunoscută datorită colaborării cu antreprenorul Paul Nicolau, supranumit „Pescobar”, își concentrează acum cariera pe noi orizonturi, alegând să se dedice exclusiv marketingului de brand. Iată ce declarații a făcut tânăra!

După opt ani de colaborare „fructuoasă” alături de Nicolau, Popa a decis să facă o schimbare majoră, îndreptându-se spre propria carieră și dezvoltarea profesională în sfera marketingului, domeniu în care declară că se simte pe deplin împlinită.

Despre colaborarea de lungă durată cu Paul Nicolau, Larisa Popa vorbește deschis, subliniind că relația lor a fost una strict profesională, bazată pe respect reciproc și o prietenie solidă. Speculațiile care au circulat în mediul public legat de o posibilă legătură amoroasă au fost rapid dezmințite de aceasta, care a afirmat că legătura dintre ei nu a depășit vreodată granițele profesionale.

În prezent, Larisa Popa își canalizează energia înspre marketing și promovarea brandurilor, fiind implicată în numeroase contracte de colaborare în acest domeniu. Munca în marketing îi aduce o satisfacție considerabilă și este apreciată de colaboratori pentru dedicarea și profesionalismul său. Pentru ea, cariera a devenit o prioritate clară, iar drumul în marketing o inspiră să atingă noi obiective și să-și construiască o reputație solidă în industrie.

„În momentul de față mă ocup de marketing cu mai multe branduri. Oamenilor le place de mine în direcția asta. Și mie îmi place. Am planuri noi, pe care încă nu le dezvălui, și totodată planuri muzicale. Sunt într-o continuă evoluție și știu că o să ajung acolo unde îmi doresc”, a declarat Larisa Popa, pentru Wowbiz.ro

Pe plan personal, Popa a clarificat că nu simte nevoia de a fi implicată într-o relație amoroasă, preferând să își concentreze atenția pe evoluția profesională. Este hotărâtă să urmeze o cale independentă și a respins orice speculații cu privire la viața sa sentimentală, menționând că este complet dedicată dezvoltării sale personale și profesionale.

„A fost o perioadă foarte frumoasă în care am lucrat cu Pescobar, am crescut împreună. Nici vorbă de o relație cu Pescobar, noi am fost ca o familie. Îi cunosc familia, părinții, sora, bunica, pe toată lumea. A fost o prietenie mult mai avansată”, a explicat Larisa Popa, pentru sursa citată mai sus.