Larisa Udilă, de urgență la spital imediat după nuntă. Ce a pățit influencerița: „Am rămas fără aer”

Larisa Udilă a trecut prin momente de panică, imediat după nunta ei. Influencerița a ajuns de la bal direct la spital, pentru că nu s-a simțit deloc bine. Vedeta a dezvăluit, în mediul online, că s-a îmbolnăvit și a rămas cu o tuse. Părea că lucrurile se îndreaptă spre bine, până când a rămas fără aer și s-a speriat teribil. Așa că, a mers repede la Urgențe, să primească ajutor. Ce a pățit, de fapt, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”?

Larisa Udilă și soțul ei s-au speriat teribil, când vedeta a început să nu se simtă bine deloc. Aceasta a fost răcită, a avut o tuse urâtă vreme de 2 săptămâni și chiar a rămas fără voce. Când credea că lucrurile se îndreaptă și că-și revine, totul a luat o turnură neașteptată. De la bal a ajuns direct la spital!

Larisa a tușit atât de rău încât a simțit că rămâne fără aer. Și-a dat seama că acest lucru nu este deloc în regulă, așa că a dat fuga la spital. Ea și soțul ei, Alexandru Ogică, au mers repede la Urgențe pentru ca influencerița să fie consultată. Credea că i-a trecut răceala după nuntă, dar se pare că a avut parte de o surpriză neplăcută.

„Nu știu câți dintre voi vă confruntați cu această problemă, însă eu de 2 săptămâni tușesc foarte rău, nu am avut voce. Îmi trecuse tot după nuntă. Problema este că azi am tușit până am rămas fără aer și am decis să merg la spital”, a scris Larisa, în mediul online.