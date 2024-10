Tort gigantic și foc de artificii impresionant la nunta Larisei Udilă! Influencerița nu s-a uitat la bani

Larisa Udilă și Alexandru Ogică nu s-au uitat la bani atunci când și-au organizat nunta. De la meniu până la decorațiuni și restaurant, totul a fost impresionant. Tortul i-a surprins pe invitați, însă unul dintre cele mai așteptate momente a fost focul de artificii.

Miercuri, 23 octombrie, Larisa Udilă și Alexandru Ogică au spus marele „DA”! Cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu în ziua în care au împlinit 10 ani de relație. De asemenea, ginerele și-a sărbătorit a 28-a aniversare. După ceremonia religioasă a urmat o super petrecere. Printre artiștii care au întreținut atmosfera s-au numărat Nicole Cherry, Florin Salam, Adrian Minune și Andrei Bănuță.

Larisa Udilă și Alexandru Ogică au avut parte de o nuntă spectaculoasă, cu artiști de renume precum Nicole Cherry, Florin Salam, Adrian Minune și Andrei Bănuță. Cei doi miri s-au asigurat că invitații au parte de o experiență magică.

Tortul ales i-a surprins pe cei prezenți, fiind vorba de o prăjitură pavlova uriașă. Înainte de a-l tăia, Larisa Udilă și Alexandru Ogică au pus împreună zahăr pudră pe el. Momentul dulce al serii a fost perfect completat de un tort de artificii impresionant.

Larisa Udilă și Alexandru Ogică s-au căsătorit într-un cadru de poveste și au avut parte de o petrecerea de nuntă pe cinste la restaurantul lui Gabi Bădălău. Familia și prietenii apropiați le-au fost alături și s-au distrat la eveniment.

Influencerița nu a oferit înainte detalii despre nuntă, preferând să țină totul secret. Larisa Udilă și-a anunțat urmăritorii că s-a căsătorit abia după eveniment. Ea a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

„22 octombrie 2024 – o zi binecuvântată, plină de magie pentru noi.

Ieri, am avut onoarea și bucuria de a ne jura iubirea eternă în fața lui Dumnezeu, moment la care am visat toată viața! A fost cea mai frumoasă zi, un vis devenit realitate, înconjurați de cei mai dragi oameni. De la prima clipă în care m-am pregătit și până când am pășit afară din biserică, lacrimile de bucurie nu s-au oprit. Am simțit o emoție profundă, o bucurie copleșitoare, iar inima mea era plină de recunoștință.

Mi-am dorit din suflet să am alături fiecare persoană iubită, pentru că viața este atât de imprevizibilă și aceste momente prețioase sunt de neînlocuit. Astăzi, continuăm povestea noastră de iubire cu o petrecere de suflet, pentru că, fiind miercuri și post, nu am putut sărbători cununia religioasă astăzi. Abia aștept să vă împărtășesc toată povestea noastră și cum, într-un vârtej de emoții și surprize, am reușit să organizăm nunta în doar trei săptămâni! Un vis împlinit, născut din iubire.”, este mesajul scris de Larisa Udilă pe Instagram.