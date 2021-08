Larisa Udilă, momente grele după naștere! Cu ce se confruntă proaspăta mămică. „Primele zile au fost un pic traumatizante”

În urmă cu dor câteva zile, Larisa Udilă a devenit mămică. Tânăra a născut un băiețele perfect sănătos. Deși bucuria a fost mare, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a mărturisit că primele zile din postura de proaspătă mămică au fost destul de dificile.

Larisa Udilă a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online experiența de proaspătă mămică. Aceasta a recunoscut că primele zile au fost destul de grele. Cel mic are nevoie de multă atenție, iar Larisa nu îl scapă nici un minut din ochi. Însă, tânăra a mărturisit că este încă destul de stângace și îi este mereu frică să nu cumva să își rănească băiețelul.

„Bună, dragii mei prieteni, care-mi simt lipsa și spun asta pentru ca am primit foarte multe mesaje. Știu că va este dor de mine și mie îmi este dor de voi, nu am fost în stare să intru pe Instagram câteva zile pentru că am trecut printr-un soc. Larisa nu mai este doar Larisa, este Larisa mămică, Larisa care a trebuit să stea acasă cu bebelușul.

Cel puțin primele zile pentru mine au fost un pic traumatizante, de ce sa va mint? Pentru că mă simt foarte stângace în ceea ce fac în acest moment. Și sunt sigura ca Dumnezeu o sa-mi dea putere sa mă descurc din ce in ce mai bine, dar este stresul ăla să nu-l rănesc, să nu… nu știu. Am avut câteva zile în care nu am fost în stare de nimic. Mi se părea că și când respira pățește ceva, dar probabil mamele înțeleg și fetele care sunt însărcinate vor înțelege situația prin care eu am trecut”, a spus Larisa Udilă.

Larisa Udilă, naștere cu peripeții

Se pare că Larisa Udilă nu a avut parte de o naștere prea ușoară, durerile au fost mari, iar în cele din urmă a trebuit chiar să renunțe la dorința ei de a naște pe cale naturală. Aceasta le-a detaliat internauților întreg procesul și toate problemele prin care a trecut.

„Cred că 5 era ceasul și au început contracțiile groaznice, de la 5 până la 9 jumătate au fost contracții cu intensitatea de 90, în condițiile în care sunt femei la 100 care nasc. Cele mai rele dureri pe care le-am simțit vreodată în viața mea.

Copilul începuse să nu se mai simtă ok, să-i scadă pulsul, toată lumea mi-a spus să intru la cezariană, să las ambiția cu nașterea naturală. Așa că am decis împreună cu familia să facem cezariană, copilul avea cordonul în jurul gâtului și medicul mi-a spus că avea șanse de 0 cu colul meu care e groaznic, care nu voia să se înmoaie, să se dilate, să nimic", a spus Larisa Udilă pe Instagram.

(VEZI ȘI: LARISA UDILĂ A ADUS PE LUME UN BĂIEȚEL PERFECT SĂNĂTOS. PRIMA IMAGINE CU BEBELUȘUL: „NU VREȚI SĂ ȘTIȚI PRIN CE AM TRECUT”)