Laura Cosoi a vorbit despre ce probleme a avut în primul trimestru de sarcină: ”De dată asta a fost diferit”

Laura Cosoi este însărcinată pentru a treia oară. Vedeta, în vârstă de 40 de ani, care urmează să aducă o fetiță pe lume, a povestit cu ce probleme s-a confruntat în primul trimestru.

Actrița este gravidă în șase luni și așteaptă cu nerăbdare să aducă pe lume cel de-al treilea copil. Laura a mărturisit că această sarcină a fost puțin diferită, față de celelalte două.

Laura Cosoi: ”În primul trimestru mi-a fost mai rău”

În cadrul unui interviu, Laura Cosoi a declarat că a avut greţuri în primul trimestru, ceea ce nu i s-a întâmplat când a fost gravidă cu primele ei două fetiţe. Așadar, actriţa a povestit că i-a fost rău pe toată perioada zilei şi că nu putea mânca nimic.

“Dacă primele două sarcini au fost cumva asemănătoare, de dată asta a fost diferit, în sensul că în primul trimestru mi-a fost mai rău. Nu am stat la pat, am putut să-mi văd de treaba, dar a trebuit să suport o stare de greaţă continuă. Culmea, asta nu se întâmplă de dimineaţă, ci de pe la 12 până seară, când mă culcăm. Iar dacă în trecut ghimbirul era aliatul meu, acum chiar şi ingredientul asta minune a fost frecvent depăşit de situaţie. Dacă mâncăm îmi era greaţă, dacă nu mâncăm, la fel”, a mărturisit Laura Cosoi.

Laura Cosoi: ”Am încercat să gestionez situaţia cât am putut de bine”

Vedeta a povestit cum a reușit să scape de grețurile provocate de cea de-a treia sarcină. În acea perioadă, Laura Cosoi a avut repetiții și se afla în turneu prin România.

“Au fost momente destul de delicate, pentru că am avut repetiţii şi am fost şi în turneu prin ţară. Aşa că am încercat să gestionez situaţia cât am putut de bine că să nu mi se facă rău pe-acolo, pe unde eram. Avem tot timpul ceva la mine să ronţăi şi de dată asta m-am descurcat bine cu limonadă cu ananas. Mâncăm felii de ananas, beam compot de ananas şi îl combinăm şi cu lămâie”, a mai spus Laura Cosoi, pentru OkMagazine.

