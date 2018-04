Laura Cosoi a pozat aproape goală cu burtica de gravidă

Frumoasa actriță Laura Cosoi s-a lăsat convinsă să renunțe aproape de tot la haine pentru o ședință foto în care ne arată sarcina de aproape 7 luni.

Chiar dacă mai are puțin până va naște, Laura Cosoi este o graviduță foarte activă. Merge la filmări, la piese de teatru, a lansat inclusiv o carte, iar mai nou a fost protagonista unei ședințe foto foarte sexy. Ea a pozat aproape goală pentru revista Unica, acoperită doar de un voal de mătase. (Citește și LAURA COSOI S-A POZAT NEMACHIATĂ ȘI A FOST TAXATĂ DE O FANĂ. CE I-A REPROȘAT ȘI CUM A REACȚIONAT VIITOAREA MĂMICĂ)

Laura va aduce pe lume, la începutul verii, o fetiță și spune că nu vrea să se oprească aici. Atât ea, cât și soțul ei, își mai doresc cel puțin încă un copil. Vedeta a mai recunoscut în cadrul interviului că sarcina nu i-a adus în plus decât patru kilograme până acum.

”Gătesc, dar nu am pofte absolut deloc, am mâncat doar mai mult dulce decât am mâncat în general, dar asta și pentru că am avut o perioadă mai aglome­rată. Urmăresc o singură aplicație de pe telefon care îmi spune ce face fătul în fiecare săptămână și noutățile care ar putea să apară și tot acolo ți se spune care sunt ingredientele-cheie ale săptămânii, în funcție de ce anume se dezvoltă la făt. În funcție de asta mi-am făcut și un meniu”, a declarat Laura Cosoi pentru Unica. (Citește și LAURA COSOI ÎȘI DOREȘTE SĂ NASCĂ NATURAL: „CÂND TRĂIEȘTI ASTA, ȚI SE PARE CEVA INTIM, PERSONAL”)