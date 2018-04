Laura Cosoi s-a pozat nemachiată și a fost taxată de o fană. Ce i-a reproșat și cum a reacționat viitoarea mămică

Laura Cosoi a avut parte de o surpriză neplăcută, după ce a făcut publică o poză în care nu are strop de make-up. Una dintre fanele ei i-a aruncat un reproș, în timp ce altele i-au făcut zeci de complimente. Unul dintre acestea se referă la faptul că pe chipul său e o strălucire aparte.

Aflată pe scaunul din dreapta, coafată lejer și cu un sacou în carouri, Laura Cosoi și-a făcut un selfie, pe care l-a urcat apoi pe Internet. Desigur, acesta a fost însoțit de o descriere, care conținea multe hashtag-uri.

„No #makeup yet (n.r.: încă nu am un machiaj) 🙈☺️ O nouă zi de filmare 😜 #hugsandkisses #lauracosoi #morningmotivation #ineedcoffee #coffeelover #blueyes #natural #nomakeup #blondehair”, a scris Laura Cosoi în dreptul imaginii postată pe Instagram.

„No make up, but modificated picture (n.r.: Fără machiaj, dar poza e modificată)”, „Am crezut că nu ești tu, schimbată fără machiaj”, „Da, este mult mai frumoasă fără machiaj”, „Graviduță frumoasă!”, „Mi se pare că sarcina îți aduce mai multă seninătate pe față” sunt cinci dintre mesajele scrise de fani.

Deși a fost criticată că și-ar fi modificat poza cu ajutorul unui program, Laura Cosoi nu i-a răspuns, deocamdată, fanei care i-a atras atenția în legătură cu acest lucru.

Laura Cosoi va apărea într-un serial dedicat viitoarelor mămici

Poza în care Laura Cosoi apare nemachiată a fost făcută înainte să filmeze încă un episod pentru proiectul în care s-a implicat acum, înainte de a deveni mămică. Mai exact, frumoasa vedetă va apărea într-o peliculă în care sunt prezentate rețete sănătoare pentru o sarcină fără probleme.

„Am initiat un nou proiect tare drag mie. Cat se curand voi lansa un serial dedicat viitoarelor mamici care sa cuprinda reteta sanatoase pentru o #SarcinaZen by #Aptanutricia. Au fost 2 zile minunate, cu multe ore de munca, dar si cu rezultate pe masura! Sunt norocoasa si as vrea sa le multumesc celor implicati care au facut ca acest timp petrecut impreuna sa fie in primul rand de calitate! (…) ♥️🤰🏼 #babygirl #blessed #happy #cookingtime #healthyrecipes #pregnancy #healthypregnancy #momtobe #7monthspregnant #pregnancydiet #healthychoice #lauracosoi #actress #goodenergy #parentingads”, a scris în această seară pe pagina ei de Instagram.

Laura Cosoi vrea să își ia concediu timp de trei luni după ce naște

Laura Cosoi este actriţă, jurnalistă și s-a născut pe 2 ianuarie 1982 în Iaşi. Ea a debutat în televiziune în 2002 cu rolul Adinei din serialul „La Bloc”. Blonda este ultima iubită oficială a lui Smiley, de care s-a despărţit după cinci ani de relaţie. În prezent, ea este căsătorită cu omul de afaceri Cosmin Curticăpean. Laura Cosoi a fost cerută în căsătorie pe 4 aprilie 2015, iar la doar câteva luni de la marele moment ea şi sufletul ei pereche s-au căsătorit civil şi religios.