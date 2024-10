Laura Cosoi, probleme de sănătate! Cu ce se confruntă actrița: ”Am făcut o criză”

Laura Cosoi, una dintre cele mai îndrăgite vedete din România, se confruntă în prezent cu probleme serioase de sănătate. Deși nu se află în cea mai bună formă, prezentatoarea emisiunii „Vacanță de vedetă” a decis să nu își anuleze întâlnirile și filmările programate. Iată ce a pățit actrița!

Viața profesională a Laurei este plină de provocări, dar și de bucurii. Recent, artista a devenit mamă pentru a patra oară, aducând pe lume o fetiță. Cu toate acestea, la doar câteva zile după naștere, s-a întors pe platourile de filmare, demonstrându-și dedicarea față de carieră. Acum, actrița se pare că se confruntă cu probleme de sănătate.

Citește și: CUM A REUȘIT LAURA COSOI SĂ SLĂBEASCĂ DUPĂ CE A NĂSCUT. VEDETA A DEZVĂLUIT SECRETUL!

Recent, Laura a fost activă pe rețelele de socializare, ținându-și fanii la curent cu starea ei de sănătate. Într-o postare, ea a împărtășit faptul că, în ziua respectivă, s-a simțit rău, experimentând o durere intensă de stomac. Aceasta a subliniat, de asemenea, că nu poate lua medicamente pentru a ameliora disconfortul din cauza alăptării, ceea ce complică situația. În loc de pastile, Laura a optat pentru o abordare mai naturală, încercând să-și regleze alimentația. A dezvăluit că a început să consume câteva linguri de orez, în speranța că aceasta va ajuta la reducerea durerii.

„Am făcut o criză de stomac azi noapte și nici acum nu mă simt prea bine, dar am reușit să ajung să îmi împrospătez blondul pentru că urmează o perioadă de filmări și ședințe foto pentru film. (…) Am crezut că nu o să pot să filmez azi dar m-am mobilizat și mă bucur, pentru că am niște invitați minunați. Am luat-o și pe Aida cu mine că nu am reușit să las lapte acasă.”, a spus Laura Cosoi, în mediul online.