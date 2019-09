Laura Cosoi, vacanţă cu rulota în Munţii Apuseni

View this post on Instagram

O invatam pe Rita de mica sa fie obisnuita cu apa, bicicleta sau drumetiile pe munte, sa stea cu talpile goale, sa “guste” nisipul si sa simta soarele fara sa o imbaiem in creme. Ce minunat e sentimentul acesta de libertate cu care am fost si noi crescuti. 🙌🏻⛰ 🎥 @dan.les.ceramist #Rita #bebe #freedom #maramurescountry #babyonthebike