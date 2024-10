Laura Crișan și complicii ei au fost lăsați în libertate! Ce a mărturisit la ieșirea din arest

Decizie halucinantă! Laura Crișan și complicii ei au fost lăsați în libertate! Ce a spus fiica lui Ioan Crișan la ieșirea din arest? S-a apărat în fața acuzațiilor grave până în ultimul moment și a adus-o în discuție și pe avocata ei! Vă prezentăm cele mai noi detalii cu privire la cazul care a șocat România.

Laura Crișan, suspectată că ar fi pus la cale uciderea lui Ioan Crișan, tatăl ei, a fost eliberată joi seară, 24 octombrie, alături de cei doi complici ai săi. Decizia a fost luată de judecătoare, chiar dacă acuzațiile care planează asupra lor sunt extrem de grave. Avocații susțin că nu ar exista suficiente probe în acest caz.

Fiica lui Ioan Crișan a negat orice implicare în crima tatălui său. Laura Crișan nu înțelege de ce a fost denunțată, dar a ținut să precizeze că ea are conștiința împăcată.

Ba chiar mai mult, Laura Crișan susține că a încercat să afle cine l-ar fi ucis pe tatăl ei, dar nu ar fi reușit să afle, chiar dacă a beneficiat de ajutorul avocatei sale.

„Nu știu de ce am fost denunțată. Am conștiința împăcată. Am încercat împreună cu avocata mea să aflu cine mi-a ucis tatăl. Nu am reușit să aflu”, a mărturisit Laura Crișan.