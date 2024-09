Laura Ștefănuț face lumină după ”traseul buclucaș” făcut cu ex-iubitul șef USR, prins la agățat pe Tinder! ”M-aș bucura ca…”

CANCAN.RO v-a prezentat, în urmă cu o zi, întâlnirea cu peripeții dintre Vlad Voiculescu, șeful URS, și ex-iubita Laura Ștefănuț. Fostul ministru al Sănătății s-a rugat aproape în genunchi să intre în grațiile ei, măcar pentru câteva clipe, și a reușit cu mare greutate. Apoi, s-a retras, bosumflat tare, într-un cartier din zona Băneasa. Ce s-a întâmplat, în acea zi de pomină? Avem prima reacție a Laurei, în exclusivitate.

Ca un film de acțiune a fost pentru cititorii CANCAN.RO parcurgerea rândurilor în care două personaje au făcut, nu cu mult timp în urmă, istorie în paginile mondene și nu numai. Și este vorba despre Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, prins pe Tinder cu cont fals chiar de către a lui iubită, Laura Ștefănuț, care i-a adus pe lume un moștenitor.

Laura Ștefănuț și Vlad Voiculescu, traseu ”buclucaș”

Să reamintim, cei doi, despărțiți după ce Voiculescu a călcat grav pe bec, s-au întâlnit în urmă cu o zi, dar până să se înțeleagă, s-a declanșat o adevărată telenovelă! Laura a ajuns la casa părinților din zona Chiajna, acolo unde sosea, la scurt timp, și ”ex-ul”. Ea a luat copilul, dar și niște bagaje, și a plecat. Șeful USR a plecat în urmărire și a ajuns-o, în zona Cotroceni, dar degeaba s-a chinuit cu apeluri și mesaje, în fața locuinței, să i se răspundă sau să primească vreun răspuns.

A făcut un nou traseu la părinții ei, a ”ridicat” ceva de acolo și a revenit în Cotroceni. Unde, chipurile, femeia și-a ”deschis” inima. I-a predat o saltea și aia a fost. Povestea este, însă, mult mai electrizantă decât cele câteva rânduri în care v-am făcut un scurt rezumat și o puteți citit AICI, cu toate detaliile suculente.

Prima reacție a Laurei Ștefănuț

A doua zi, CANCAN.RO a dat nas în nas cu Laura Ștefănuț, în ”Cotroceni”. Din nou, la locul faptei, să spunem așa. A urcat în mașină și a dispărut. Nu pentru mult timp, pentru că avea să se întoarcă, însă cu un Uber. Probabil, o mai fi dat o fugă la părinți, pentru că a ”aterizat” cu niște bagaje.

Chestionată de CANCAN.RO, Laura Ștefănuț nu și-a ”lovit” fostul iubit, pe care îl prinsese în ofsaid (Vezi AICI detaliile), ba chiar l-a lăudat, spunând că are părțile lui bune. A evitat, însă, o explicație completă, pentru că mai are nevoie de timp să proceseze ceea ce s-a întâmplat între ei, plus că nu i s-a părut corect să vorbească fără ca Vlad Voiculescu să fie de față.

”Nu aș vrea să vorbesc despre relație pentru că încă procesez și eu. Dacă există așteptarea presei ca eu să-l demonizez, pentru că noi am avut o relație care nu a funcționat, nu se va întâmpla asta. Eu chiar cred că el are părțile lui bune, are greșeli, e om, până la urmă. Nu cred că pot. În plus, eu aș vrea să procesez totul înainte să vorbesc despre asta într-un context în care, nu știu, să fie în regulă pentru toată lumea. N-aș vrea să vorbesc eu fără ca el să fie de față sau fără ca el să poată să comenteze. Nu mi se pare în regulă.

El e plecat oricum. Nu este în țară. Vorbim, dar nu mai suntem în relație, adică suntem în limite umane. M-aș bucura ca discuții despre relații să fie în spațiul public, dar în acest caz nu știu. Este și mixul acesta prea mare, cu tot ceea ce se întâmplă în politică. Nu e potrivit. Sunt acum și cu mutarea, și cu…”, a declarat Laura Ștefănuț.

