Laurențiu Reghecampf s-a despărțit de prima soție la telefon: ”Mi-a spus: Ești o mamă bună, ești o soție ideală, dar nu se poate să trăim împreună’!”

Laurențiu Regehcampf s-a despărțit de prima soție la telefon. Mariana Pfeiffer a făcut dezvăluiri neștiute despre modul în care antrenorul i-a cerut divorțul.

Mariana Pfeiffer şi Laurenţiu Reghecampf au fost căsătoriţi timp de 13 ani, între 1994 şi 2007. Cei doi au avut doi copii, o fetiţă care s-a stins din viață la o vârstă foarte fragedă din cauza unei malformaţii congenitale la inimă, şi un băiat, Luca, acum în vârstă de 19 ani.

În urmă cu ceva timp, Mariana Pfeiffer făcea dezvăluiri neștiute despre relația ei cu Laurențiu Reghecampf. Antrenorul a ales să se despartă de cea care îi era soție la vremea respectivă… printr-un apel telefonic.

“Laurențiu m-a anunțat la telefon că vrea să divorțeze. Mi-a spus: «Ești o mamă bună, ești o soție ideală, ești gospodină, dar nu se poate să trăim împreună». A zis că nu mai merge, nu ne mai potrivim”, spunea într-un interviu, în urmă cu câţiva ani, Mariana Pfeiffer.

Anamaria Prodan i-a ”spart” casa lui Laurențiu Reghecampf?!

La sfârșitul anului trecut, Anamaria Prodan a fost invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Astfel, impresra a fost nevoită să răspundă și la unele curiozități mai incomode. Cum ar fi… dacă, într-adevăr, Anamaria Prodan i-ar fi ”spart” casa lui Laurențiu Reghecampf.

”-L-ați despărțit pe Laurențiu Reghecampf de fosta soție?

-Da, dar mi-a explicat că de foarte mulți ani ei nu mai aveau nicio treabă. Eu eram divorțată. Cumva, dacă este să o iei așa ad litteram da, dar la ce mod… Vineri, noi ne-am reîntâlnit după 13 ani și luni l-am cerut de bărbat. Asta a fost marea perioadă în care au trăit tensionați cei doi, l-am întrebat exact în ce perioadă a vieții este. Eu eram divorțată, mi-a explicat că de foarte mulți ani nu mai au niciun fel de legătură și am zis, ok, ce facem, ne-am pierdut o dată, cu mulți ani în urmă, 13 la număr, ne pierdem și a doua oară? Nu! Bun, luni a fost ”Da” răspunsul, ne vor căsători. De atunci am luptat ca noi doi să ne căsătorim și nimeni să nu ne stea în cale”, a fost răspunsul Anamariei Prodan.

Potrivit Marianei, prima soție a lui Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan era deja instalată în vila în care aceasta locuia cu antrenorul. Asta, în ciuda faptului, că ea nu reușise încă să se mute din casă.

”Eu nu apucasem să mă mut şi ea venea deja la mine acasă. Într-un sfârşit de săptămână ea a venit şi a vrut să mă ajute să car mobila. Are un tupeu incredibil. Măcar putea să aibă bunul simţ şi să nu vină acolo cât eram eu acolo. Laurenţiu m-a sunat într-o seară şi mi-a spus că Anamaria este însărcinată şi că trebuie să divorţăm pentru că Anamaria este însărcinată”, mai dezvăluia Mariana Pfeiffer.