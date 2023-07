Lavinia Pârva, lovitură dură! Soţia lui Ştefan Bănică Jr a păţit-o când nu se aştepta

Lavinia Pîrva este cunoscută de public în primul rând pentru talentul său muzical. Bruneta a urcat pe scenă de sute de ori şi i-a încântat pe fani cu melodiile sale. De-a lungul timpului a reuţit să strângă alături de ea o comunitate uriaşă de oameni care o apreciază pentru munca sa, dar şi pentru familia pe care a reuşit să o construiască. Recent însă, vedeta le-a făcut celor care o urmăresc o dezvăluire mai puţin plăcută. Iată despre ce este vorba.

Lavinia Pîrva a avut mereu o relaţie apropiată cu fanii săi. Partenera lui Ştefan Bănică Jr. obişnuia să îşi ţină prietenii virtuali la curent cu tot ceea ce face. Doar că recent, bruneta a venit cu o veste mai puțin plăcută pentru cei care o urmăresc. Mai exact, potrivit declaraţiilor sale, după munca pe care a depus-o de-a lungul timpului, a avut parte de o surpriză neplăcută.

Și asta pentru că i-a fost închis canalul de YouTube, pe care a avut grijă să-l dezvolte din punct de vedere al abonaților, și unde a publicat proiectele sale de suflet.

De ce i-a fost închis contul de YouTube

Deși spune că nu a încălcat nicio regulă, contul său de YouTube a fost dezactivat, însă Lavinia se gândeşte că acest lucru s-a întâmplat după ce a realizat câteva cover-uri ale unor piese ce nu îi aparțin.

De asemenea, artista a explicat faptul că a acordat drepturi de autor și monetizare în schimbul pieselor urcate pe canalul personal de muzică dar cu toate acestea a rămas fără platformă.

„Hello! Vreau să vă povestesc un lucru care mi s-a întâmplat în ultima perioadă, și anume că am pierdut canalul de Youtube. Canal pentru care am muncit destul de mult, iar lucrul acesta s-a întâmplat pentru faptul că am ales să cânt niște cover-uri ale unor piese sârbești. Eu, fiind din Timișoara, crescând cu muzica asta, mi-a făcut plăcere să am astfel de muzică în repertoriu. Dar, din păcate, nu am putut să merg cu proiectul ăsta mai departe, deoarece producătorii și compozitorii piesei nu au fost de acord, astfel încât au ales să închidă canalul, deși eu le-am oferit, bineînțeles, monetizarea și am trecut drepturile autorilor. Dar, pur și simplu, nu au fost de acord”, a spus Lavinia Pîrva, pe pagina sa de Instagram.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. s-au căsătorit în anul 2017

Dacă pe plan profesional se confruntă cu o situaţie neplăcută, în ceea ce priveşte viaţa personală, bruneta a avut parte de-a lungul timpului numai de momente frumoase.

În anul 2017, Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. au ales să facă pasul cel mare și să se căsătorească în mare secret în Bulgaria. În luna mai a anului 2019, cei doi au devenit părinții unui băiețel, pe nume Alexandru.

Ambii părinți strălucesc de fericire atunci când vorbesc despre fiul lor, Alexandru, pe care-l descriu ca fiind un copil adorabil, plin de energie și veselie. Cu toate că atât Ștefan, cât și Lavinia sunt activi pe rețelele sociale, au avut grijă să-l protejeze pe micuțul lor de expunerea excesivă. Deși apar câteva imagini cu el pe contul de Instagram al Laviniei, chipul micuțului nu a fost dezvăluit.