Lavinia Pârva vrea să îl facă tătic pe Ștefan Bănică Jr: „Îmi doresc un copil!”

„Sunt perfect sănătoasă, nu am probleme de sănătate. Am fost văzută la acea clinică pentru că eu în fiecare an îmi fac anumite analize medicale. Îmi doresc un copil, cum își dorește orice femeie normală la cap”, a mărturisit Lavinia Pârva pentru click.ro.

Cântăreața a mărturisit în urmă cu ceva timp că un copil este binevenit în viața ei și a soțului său. Vedeta s-a declarat fericită atât cu viața ei profesională, cât și cu cea personală. Soţul ei, Ştefan Bănică Jr, are doi copii, Radu Ştefan, în vârstă de 15 ani şi Ana Violeta, de nouă ani, din relaţii anterioare. (Vezi și Lavinia Pârva, cu lenjeria intimă la vedere! Cum s-a pozat cântăreața)