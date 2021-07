Lecția de viață primită de studenții unei facultăți din Iași la examenul de licență: “Nu o vor uita niciodată”. Ce au fost întrebați despre femeia de serviciu și descoperirile făcute

Un profesor care predă la o facultate din Iași și-a surprins studenții în timpul unei probe desfășurată în cadrul examenului de licență. Potrivit unei postări de pe Facebook, el i-a întrebat pe tineri dacă știu numele femeii de serviciu care face curat în instituția de învățământ. Explicația gestului său a reprezentat pentru mulți oameni o lecție de viață impresionantă.

Lecția de viață primită de studenții unei facultăți din Iași la examenul de licență

La finalul examenului, unul dintre studenți a mers la un profesor universitar care s-a aflat în comisia de supraveghere și l-a întrebat dacă ultimul subiect va conta la nota finală, iar el i-a oferit un răspuns afirmativ. Ulterior, cadrul didactic i-a spus: “De-a lungul carierelor voastre, veţi cunoaşte multe persoane. Toate sunt importante, toate merită atenţia şi îngrijirea voastră, chiar dacă ele vi se adresează doar cu un simplu: «– Bună ziua!»”.

Tinerii care nu au știut răspunsul la întrebare au aflat că femeia de serviciu se numește Ecaterina, are 57 ani, este văduvă, lucrează în cadrul facultăţii de 23 de ani şi este foarte mulţumită de acest lucru. Mai mult, ea are doi copii: unul a devenit inginer IT la Cluj şi celălalt, medic oftalmolog la o clinică din Bucureşți. În finalul postării găsiți un gând extrem de profund despre viață.

“La examenul de licenţă a unei facultăţi cunoscute din Iași, la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, ultima întrebare a testului a fost o surpriză pentru toţi studenţii. «ŞTIŢI CARE ESTE NUMELE FEMEII DE SERVICIU CARE FACE CURAT?». Toți au crezut că este o glumă. La sfârşitul examenului, studenții au prezentat foile de examen, fără să fi răspuns nimic la neașteptata întrebare. Un student l-a întrebat pe un profesor universitar dacă ultimul subiect va conta la notă finală a examenului.

«– Fără îndoială că da», a răspuns profesorul. «De-a lungul carierelor voastre, veţi cunoaşte multe persoane. Toate sunt importante, toate merită atenţia şi îngrijirea voastră, chiar dacă ele vi se adresează doar cu un simplu: “– Bună ziua!”»

A fost o lecție pe care studenții nu o vor uită niciodată. Desigur, toți o știau. Era înaltă, căruntă, în jur de 60 de ani, harnică precum o albină, dar foarte tăcută. De unde să șții cum o cheamă? Pe cine interesa acest lucru? Toţi au trecut pe lângă ea de sute de ori, fără ca prezenţa ei să conteze pentru unii sau pentru alţii. Şi uite aşa au aflat că o chemă Ecaterina, are 57 ani, este văduvă şi are 2 copii: unul inginer IT la Cluj şi celălalt, medic oftalmolog la o clinică din Bucureşți şi că lucrează ca femeie de serviciu în cadrul facultăţii de 23 de ani şi este foarte mulţumită de acest lucru”, a scris Dan Chelaru pe contul său de Facebook.

Postarea care a devenit virală în România se încheie astfel: “Concluzie: TOŢI SUNTEM IMPORTANŢI, INDIFERENT DACĂ SUNTEM BOGAȚI SAU SĂRACI, CU SAU FĂRĂ ȘCOALĂ, FEMEI SAU BĂRBAŢI, PROFESORI, DIRECTORI SAU FEMEIE DE SERVICIU… TOŢI CONTĂM”.

Unii dintre internauți și-au arătat nemulțumirea în legătură cu întrebarea pusă de profesorul universitar la examenul de licență, însă, foarte mulți l-au felicitat pentru inițiativă.

“Felicitări, profesorilor care au pus această întrebare în test!!! Așa este! Toți contăm în societate!!!”, “Și ce importanță are asta în evaluarea cunoștințelor??? Profesor prost. Cam asta înseamă învățământul în România și ce e aiurea este că mulți aplaudă. Ce a făcut profesorul trebuie să fie învățat din cei șapte ani de acasă. Poate unii au probleme mai mari acasă sau în viața personală decât să întrebe lumea din jurul lor de oriunde se afla, cum o cheamă, cu ce se ocupă etc. Nu mă luați cu: «Nu ai înteles esența postării» sau altceva, evaluarea cunoștințelor sunt un lucru, iar viata socială, alt lucru”, “Contează să fii om, funcția e doar pentru o perioadă de timp, omenia și respectul rămân pe viață!”, “Contează foarte foarte mult, mai ales în spitale, școli, grădinițe, unde își petrec timpul multe persoane vulnerabile”, “Importantă este omenia, bunul simț și faptul că muncești pentru a trăi, nu furi, nu faci numai prostii pentru bani” sunt doar cinci dintre sutele de cometarii lăsate de internauți la gândurile exprimate mai sus.

