Lee Ryan, membrul trupei „Blue”, a dat vestea cea mare! Artistul a devenit tătic pentru a patra oară

Lee Ryan, membrul trupei „Blue”, este în culmea fericirii. Artistul, în vârstă de 39 de ani, a devenit tată pentru a patra oară. Partenera sa, Verity Paris, a născut o fetiță perfect sănătoasă. Anunțul a fost făcut în mediul online.

Celebrul cântăreț este urmărit de o comunitate uriașă de oameni, iar recent a împărtășit cu aceștia momentele de bucurie pe care le trăiește. Într-un videoclip publicat pe pagina oficială de TikTok, Lee Ryan apare cu zâmbetul pe buze în timp ce își leagăn copilul nou-născut.

Proaspătul tătic a început anunțul, spunându-le fanilor de ce nu a participat în prezent la turneul de promovare al trupei.

„Hei, toată lumea. Am vrut doar să-mi cer scuze că nu sunt acolo pentru promo chiar acum. Știu că totul este în regulă. După cum puteți vedea am un copil mic. Ea are doar trei săptămâni acum, așa că am rămas acasă cu familia”, a spus artistul.

Apoi, Lee le-a mulțumit fanilor săi fideli pentru sprijinul lor și a spus: „Voi reveni curând alături de trupă. Vă mulțumesc mult pentru tot sprijinul uimitor pe care l-ați arătat. Este absolut genial”.

Lee Ryan: „Îmi place rolul de tată. Nu există nimic mai bun decât asta”

În același timp, Lee le-a povestit fanilor săi cât de fericit îl face faptul că are patru copii.

„Sunt atât de entuziasmat. Îmi place rolul de tată. Nu există nimic mai bun decât asta. Este cel mai uimitor lucru din lume”, a mai transmis artistul.

În 2007, Ryan și-a ținut primul copil în brațe, o fiica pe care o are alături de fosta pateneră, Jessica Keevil. Un an mai târziu, din relația cu Samantha Miller s-a născut fiul său Rayn, care are în prezent 13 ani.