Legătura neştiută dintre Oana Roman şi Gigi Becali. Ce a povestit vedeta despre milionar

Oana Roman a povestit recent pe reţelele de socializare cum l-a cunoscut pe Gigi Becali. Mai mult decât atât, fiica lui Petre Roman le-a povestit internauţilor o întâmplare nefericită pe care a avut-o cu milionarul.

Oana Roman este din ce în ce mai activă pe reţelele de socializare. Partenera lui Marius Elisei încearcă să îşi formeze o comunitate de oameni, iar ori de câte ori are puţin timp liber stă de vorbă cu aceştia.

Subiectele pe care vedeta le dezbate pe pagina sa de Instagram sunt variate, însă în această seară a organizat o sesiune de întrebări şi răspunsuri pe tema celebrităţilor. Mai exact, Oana Roman le-a cerut urmăritorilor ei să numească o persoană publică, iar ea le povesteşte ce amintiri are cu respectiva persoană.

Printre vedetele amintite de internauţi se numără şi Gigi Becali. Astfel, Oana le-a povestit acestora de când îl cunoaşte pe milionarul din Pipera.

„Îl ştiu de pe vremea lui Ceauşescu, când venea cu brânză bună la vecinul nostru Mişu Filip de la etajul 8. Apoi, după Revoluţie nu prea ne-am mai văzut aşa des. Ne mai întâlneam şi ne mai salutam pe la nişte cafenele prin Dorobanţi pe acolo acum mulţi ani şi apoi când făceam eu emisiunea „Drept la ţintă” am vrut să îi iau un interviu şi l-am sunat într-o zi, dar l-am prins într-o zi proastă că nu prea mi-a vorbit frumos şi mi-a şi închis telefonul.”, a povestit Oana Roman pe pagina sa de Instagram.

Oana Roman a slăbit spectaculos

Oana Roman a slăbit spectaculos! Vedeta a reușit să dea jos aproape 20 de kilograme, iar transformarea este inedită. Vedeta a mărturisit că a slăbit datorită procedurilor de remodelare corporală, dar și a unei diete.

”Oamenii nu mă văd în realitate, oamenii mă văd la televizor, aia nu e realitate. Am slăbit vreo 20 și un pic de kilograme, dar, practic am slăbit foarte mult în centimetri. Am făcut proceduri de remodelare corporală un an și jumătate și am scăzut foarte, foarte mult în centimetri.

De aceea pare că am slăbit mai multe kilograme decât am slăbit eu de fapt pentru că aceste proceduri m-au ajutat să-mi reduc foarte mult din circumferința la bust, la talie, la șolduri. Da, am o dietă anume aș putea spune. Țin post intermitent, 16 cu 8, adică nu mănânc nimic 16 ore și mănânc doar într-un interval de 8 ore și atunci mănânc cu măsură, evident. Mă simt bine pentru că, cumva, oamenii mă percep altfel”, a mărturisit Oana Roman.

Sursă foto: Instagram