Legătura secretă dintre Antonia și Monica Gabor. Ce făceau la 19 ani în Italia

Sunt foarte puțini care știu adevărul despre relația dintre Antonia și Monica Gabor! Ei bine, cele două frumoase vedete au un trecut împreună… destul de bogat în amintiri. Și nu doar în România, ci și în Italia, unde au atras atenția multor celebrități, designeri, fotbaliști, politicieni și oameni de afaceri. Viața însă le-a dus pe drumuri separate, iar, în prezent, fiecare are câte o familie superbă: cântăreața este mămica a trei copii minunați, iar modelul are o fiică din mariajul cu Irinel Columbeanu și un fiu vitreg – adolescentul s-a născut în urma unei relații anterioare de-ale lui Mr. Pink.

Legătura secretă dintra Antonia și Monica Gabor

În urmă cu 11 ani, Antonia nu era cunoscută în țara noastră, iar apariția ei în showbiz a avut loc prin intermediul modelului Monica Gabor, care era pe atunci soția afaceristului Irinel Columbeanu. Aceasta a ajutat-o pe Antonia să intre în lumea muzicii și să lase modelingul în urmă. Astfel, pe când avea 19 ani, Antonia Iacobescu a apărut în lumea mondenă din România, fiind prezentată drept “cea mai bună prietenă” a Monicăi Gabor. De altfel, totul era adevărat. Cele două vedete s-au cunoscut şi au devenit prietene la Milano, acolo unde ambele au activat în domeniul modei.

În plus, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a fost cea căreia i-a venit ideea să o ajute pe Antonia şi să-i înlesnească drumul către celebritate. Astfel, în 2008, Monica Gabor a trimis unei publicații de la noi mai multe fotografii în care apare alături de cântăreață şi a descris-o cu cele mai frumoase cuvinte.

“Atât cât pot, o voi ajuta. Mi-ar plăcea să o ajute cineva din România, iar talentul ei să fie valorificat. Antonia este incredibil de frumoasă, de sinceră, e mereu veselă. Îi place la nebunie să cânte. Nu am auzit niciodată o voce atât de cristalină, dar, totuși, impunătoare, iar când am văzut-o și dansând, m-a dat gata. Am rămas foarte impresionată. Aș putea să o compar, fără să stau pe gânduri, cu Rihanna. Este incredibil de modestă, deși are toate motivele să fie mândră de ea”, a povestit Monica Gabor într-un interviu oferit în urmă cu 11 ani, relatează click.ro.

În 2009, Antonia a lansat alături de Tom Boxer, hituri precum “Morena” sau “Roses on fire”.

Antonia Iacobescu și Alex Velea, poveste de iubire ca-n filme

Antonia și Alex Velea se iubesc de ani buni și au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Ce studii are, de fapt, Antonia! Alex Velea este olimpic pe lângă ea. Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Pentru custodia fetei, cei doi foști soți au o dispută care durează de câțiva ani. Maya Rosaria Castellano s-a născut pe 28 august 2010. În prezent, ea locuieşte în Italia alături de bunicii lui Vincenzo.