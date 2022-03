Legumele pe care trebuie să le consumi în luna aprilie! Aduc beneficii nebănuite

Primăvara este momentul din an în care piețele se umplu cu legume proaspete, care mai de care mai apetisante. Consumate în stare crudă, acestea sunt sănătate curată, având numeroase beneficii pentru organism.

Care sunt legumele pe care trebuie să le consumi în această perioadă?

Este de preferat să mănânci produsele proaspete de care te poți bucura doar în aceste luni. Tarabele din piețe abundă de ele, iar pe lângă acestea mai poți consuma: dovlecei, anghinare, castraveți, salata roma, fasole, mazăre. De asemenea, tot acum te poți delecta cu: ceapă verde, cartofi noi, ciuperci, spanac, urzici, salată verde, lobodă, leurdă.

Cât de bune sunt legumele de primăvară pentru organism

Salata verde este puternic detoxifiant. Conține: vitamina A, C, B1, B2, potasiu, fier, cupru, fosfor şi molibden. Are un aport energetic scăzut – 13 calorii la 100 de grame – şi este recomandat în curele de slăbire. Intensifică tranzitul intestinal, curăță vasele de sânge, reglează activitatea endocrină. Potasiul din salată verde ajută mult la controlul ritmului cardiac şi al tensiunii arteriale. Cuprul şi fierul sunt necesare pentru formarea celulelor roşii. Foarte important: cu cât salată este închisă la culoare, mai verde închis, cu atât este mai bogată în elemente nutriționale.

Ceapa verde este bogată în antioxidanți şi stimulează procesele de regenerare ale organismului. Conține: vitamina C, potasiu, calciu, quercitină şi fibre. O cură de ceapă are efect diuretic şi antialergic. Ceapă este, de asemenea, depurativă. Ajută la curățarea tenului şi strălucirea pielii. Are efect antibacterian şi detoxifiant şi consumată zilnic contribuie la scăderea colesterolului, a trigliceridelor din sânge, previne instalarea bolilor cardiovasculare.

legume de primavaraUsturoiul verde este extrem de benefic pentru sănătate. Este puternic antibacterian şi conține alicina, care este un antibiotic natural.

Spanacul este renumit pentru combaterea anemiei. Conține mult fier pe 100 de grame şi o substanță numită saponină ce facilitează absorbția fierului şi a iodului, întărind sistemul imunitar şi glandular. Deci spanacul poate să echilibreze funcția glandulară. Saponină are un rol benefic asupra sistemului digestiv. Spanacul conține, de asemenea, vitamina A, B2, B6, C, E, potasiu, calciu, magneziu, fosfor, zinc, clorofilă care este extrem de benefică la nivelul organismului, este antioxidant şi o să pun accent pe luteină, care este un carotenoid. Să nu uităm faptul că luteină hrănește stratul de maculă lutea de la suprafață retinei. Deci o cură cu spanac ajută mult şi poate să prevină, mai târziu, degenerarea maculară. Spanacul remineralizează organismul, ajută la absorbția calciului în oase.

Loboda este similară spanacului că efect, dar conține foarte multă vitamina C şi vitamina K. Deci are proprietăți depurative puternice şi diuretice. Creşte rezistența vaselor sangvine şi reduce riscul accidentelor vasculare tocmai datorită conținutului mare de vitamina C şi K.

sunt bogate în aminoacizi şi minerale. Conțîn: vitaminele A, B2, C şi potasiu, clorofilă, săruri minerale, calciu, magneziu, fier, substanțe proteice, acid foliculilor şi amîne. Urzică este şi o plantă medicinală, cu multe efecte benefice asupra organismului: regenerează celulele şi țesuturile. Se consumă în curele de detoxifiere şi de pierdere în greutate.

Este recomandat că aceste plante să se consume sub formă de salate sau crude, pentru că, din păcate, metodele de preparare, prin fierbere etc. diminuează mult cantitatea de vitamine, care se distrug la temperaturi înalte.

Sursa foto: Pexels.com