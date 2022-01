Din dragoste pentru bucătărie a luat naștere o adevărată afacere! Lena Enache își dedică mare parte din timp laboratorului de cozonaci, iar, atunci când „concurența” îi fură ideile, spiritele se cam încing. Soția fotbalistului Gabi Enache a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre această situație și dezvăluie ce demersuri vrea să facă.

De câțiva ani, Lena Enache se dedică trup și suflet laboratorului de cozonaci pe care-l are și care îi aduce și profit, dar și împlinire sufletească. Iar atunci când constată că există persoane care vor să-i copieze unu la unu produsele sau ideile de promovare, iese la „atac”.

Concurența ar încerca să-i fure ideile În exclusivitate pentru CANCAN.RO, soția lui Gabi Enache a vorbit despre lucrurile care nu-i dau pace la început de an. Lena a descoperit, din întâmplare, pe Instagram, că unele persoane îi copiază produsele, ideile de promovare, dar și numele business-ului.

„Am înțeles că au furat ideea de împachetat, de la cozonacul în sine, de la descriere și până la faza asta cu ruptul cozonacului pe story. Dar și numele să-l furi? M-au luat nervii rău de tot!

Chiar dacă vedeam în listele de comenzi mai multe persoane care au patiserii, brutării și făceau comenzi la mine, nu era nicio problemă, le trimiteam la fel ca la oricare alt client care comanda, deși știam că fac comenzile din curiozitate.

Nici nu știu cum să descriu starea pe care o am. Mă simt trădată! Știu cât am muncit la fiecare detaliu în ceea ce privește proiectul acesta și parcă așa să iei din «sufletul» cuiva, cred că asta mă doare pe mine cel mai mult”, ne-a dezvăluit Lena Enache.

„Sunt de părere că e mai ușor să faci rău decât să faci bine”

În plus, blondina a povestit că știe cine stă în spatele acestei practici, însă nu ar intenționa să facă nimic în acest sens. Știe că răul se poate face foarte ușor și nu-i stă în caracter să facă asta.

„Nu am de gând să fac nimic din punct de vedere legal pentru că sunt de părere că e mai ușor să faci rău decât să faci bine și nu am să-mi schimb principiul acesta, dar depinde până unde se ajunge. Sunt om și orice om are o limită”, a mai adăugat soția fotbalistului.

Sursă foto: Instagram.com