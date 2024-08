Lenuța, o româncă din Brașov, câștigă o avere cu un produs tradițional. Preparatul românesc i-a cucerit pe englezi!

Lenuța Oana Smeu, originară din Brașov, a reușit să cucerească Anglia cu un preparat tradițional românesc. Deși la început mulți au râs de ea și nu i-au dat nicio șansă, acum femeia se bucură de succes și a reușit să pună pe picioare o afacere din care face bani frumoși. Femeia gătește pentru cei din străinătate, iar bucatele sale sunt extrem de apreciate. Care este preparatul românesc cu care Lenuța i-a dat pe spate pe cei din Anglia?

În anul 2020, Lenuța devenea mamă pentru a doua oară. La acea vreme, indemnizația pe care o primea de la statul britanic era mult prea mică, iar Lenuța avea nevoie de mai mulți bani. Împinsă de nevoie, acesteia i-a venit ideea să se apuce de gătit pentru străini. Lenuța a fost inspirată și de faptul că la botezul mezinei sale invitații s-au arătat impresionați de bucatele pe care le-a pregătit.

Așa cum spuneam, după botezul fiicei sale, Lenuței i-a venit ideea să gătească pentru străini. Cum cel mai lăudat preparat de la eveniment fuseră sarmale, femeia s-a pus pe treabă. Aceasta a făcut o oală generoasă de sarmale și a început să posteze în mediul online, pe grupurile de români din Anglia, fotografii cu bucatele sale. Mulți au râs de ea la început, însă Lenuța a făcut în numai două zile 1.600 de lei din vânzarea sarmalelor.

Nu a trecut mult până când sarmalele româncei au devenit cunoscute, iar un client pofticios i-a băgat mulți bani în buzunare. Acesta s-a îndrăgostit de preparatul românesc și cerea de cele mai multe ori 500-600 de sarmale. Ei bine, astfel, Lenuța și-a pus pe picioare propria afacere și livrează mâncare în regim catering pentru unul dintre cele mai mari institute de training din Marea Britanie, cel al medicilor esteticieni.

De asemenea, femeia nu are de gând să se oprească aici și își dorește să își extindă afacerea. Lenuța visează să devină private chef și să gătească pentru nume mari din străinătate.

„De multe ori, se aduna cu prietenii și îmi cerea să le gătesc salată de boeuf, ciorbă, friptură și chiftele. Și cumpărau în cantități mari. Eu deja mă obișnuisem să gătesc, dar găteam așa pentru cunoștințele mele, pentru oamenii care s-au îndrăgostit de gustul pe care îl dădeam mâncării.

Apoi, un prieten m-a recomandat la o cunoștință de-a sa pentru a-i găti la nuntă. Atunci am luat-o ca pe o provocare și am acceptat. Ei, după acest eveniment care a ieșit impecabil am luat decizia să mă implic tot mai mult în astfel de situații. Și așa am ajuns să gătesc singură, în bucătăria mea din Anglia, preparate tradiționale românești”, a mai spus Lenuța.