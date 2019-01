Leo de la Strehaia, în doliu! ”Vorbele sunt prea puţine pentru ce se întâmplă”

Leo de la Strehaia este profund afectat de vestea că una dintre dansatoarele lui preferate se pregătește să-și îngroape copilul, mort în urma unei răceli.

Cristina Enache, dansatoarea care în urmă cu doar câţiva ani anima atmosfera la diverse paranghelii la care lua el parte trece prin momente cumplite după ce băiețelul ei a murit din cauza răcelii.

”Nici nu mai pot să spun ceva, de când am aflat nu mai sunt om. Este cumplit, nici nu vreau să mă gândesc prin ce momente trece sărmana fată. Adică, dacă eştim părinte nici nu ai cum să nu tremuri doar la gândul că un copil poate păţi aşa ceva. Nu am vorbit cu ea, nici nu ştiu ce i-aş putea spune, cum aş putea să o ajut, dar acum, la ce dramă are, nici nu ai cum să o alini. Vorbele sunt prea puţine pentru ce se întâmplă”, a declarat Leo de la Strehaia pentru wowbiz.ro.

Mai mult decât atât, recunoaşte Leo de la Strehaia, vestea că s-a petrecut o asemnea grozăvie l-a afectat foarte mult. ”Nu mai am chef de nimic, este cea mai proastă veste pe care o puteam primi”, a mai spus el.

Şi soţia lui Leo de la Strehaia, Dana Criminala, este la fel de afectată. ”În asemenea momente, la asemeenea tragedii, nu sunt cuvinte. Orice aş spune, ar fi de prisos, prin ce trece sărmana mamă nu se poate descrie, nu se poate alina o asemenea pierdere”, ne-a spus Dana Criminala.

O gripă de tip A a distrus viaţa Cristinei Enache. I-a ucis copilul, micuţul de 11 luni, Ayan, fiind răpus, în ciuda eforturilor disperate ale medicilor şi ale mamei sale de a-l salva. Cu doar o zi înainte de a se întâmpla tragedia, în disperare de cauză, Cristina Enache a publicat, pe contul ei de socializare, un anunţ care s-a viralizat imediat. Avea nevoie de ajutor, avea nevoie de sânge pentru micuţul care mai era ţinut în viaţă doar de aparate. Din păcate, deşi donatorii au apărut, micuţul Ayan nu a reuşit să treacă de zilele critice, iar în urmă cu câteva ore i-a fost anunţat decesul.