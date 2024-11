Leonardo DiCaprio a împlinit 50 de ani și a încercat să păstreze un mare secret cu ocazia asta, dar nu a reușit

Leonardo DiCaprio și-a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare sâmbătă seara, pe 9 noiembrie, cu o petrecere privată plină de vedete. Ziua de naștere a lui DiCaprio este de fapt 11 noiembrie, deci vedeta și-a sărbătorit aniversarea mai devreme.

Petrecerea aniversară a avut loc la o proprietate privată din Hollywood Hills. O sursă din interior a declarat pentru publicația PAGE SIX: „Seara a început cu o cină intimă pregătită de Nobu” și „locul a fost plin de vedete”, printre invitați numărându-se mulți dintre colaboratorii de cursă lungă ai lui DiCaprio.

Se pare că multe vedete au venit direct de la gala organizată mai devreme în sprijinul organizației caritabile Baby2Baby. Evenimentul strânge milioane de dolari în fiecare an pentru a ajuta copiii care trăiesc în sărăcie. Banii strânși la gală ajută familiile să cumpere scutece, îmbrăcăminte și necesități de bază pentru copiii lor.

Ce vedete au fost văzute sosind la petrecerea lui DiCaprio

Printre invitații văzuți la eveniment s-au numărat regizorul filmului cu Leo „Catch Me If You Can” Steven Spielberg și soția sa, Kate Capshaw, precum și starul din „Killers of the Flower Moon”, Robert De Niro, și actorul din „Once Upon a Time in Hollywood”, Brad Pitt – care a sosit printre primii, împreună cu prietena sa, Ines De Ramon.

Co-starul lui DiCaprio din „The Revenant”, Edward Norton, a fost, de asemenea, printre participanți.

Printre ceilalți oaspeți văzuți sosind la petrecerea de la Los Angeles s-au numărat Anderson. Paak, Dr. Dre, Jamie Foxx, Paris Hilton, Katy Perry și Orlando Bloom, Robin Thicke și starul filmelor Marvel Mark Ruffalo.

De asemenea, printre invitați a fost și tatăl lui Leonardo, George DiCaprio, însoțit de mama vitregă Peggy, și mama lui Leo, Irmelin DiCaprio, însoțită de soțul ei, David Ward.

Iubita lui Leo, modelul Vittoria Ceretti, și cel mai bun prieten al vedetei, Tobey Maguire, au fost și ei alături de el.

La petrecere au mai fost văzuți Benicio del Toro, împreună cu modelul Cara Delevigne, designerul de bijuterii preferat de la Hollywood Jennifer Meyer, rapperul Tyga, luptătorul MMA Chuck Liddell și Emile Hirsch.

Care este următorul film în care va juca DiCaprio alături de unul dintre invitați

Del Toro joacă alături de DiCaprio în viitorul lor film „The Battle of Baktan Cross”, de Paul Thomas Anderson, în care mai joacă Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim și Teyana Taylor. Filmul va fi lansat vara viitoare.

Sursele din interior au mai povestit că DJ Meel a pus muzică până târziu în noapte, și că a fost servit un tort special iar șampania Telmont a curs în valuri.

Presa nu a reușit să obțină imagini din interiorul petrecerii, deși paparazzi au făcut fotografii cu oaspeții sosind în mașinile lor.

Leonardo DiCaprio a găsit o modalitate inteligentă de a-și păstra petrecerea un eveniment privat.

Cum s-a asigurat DiCaprio că petrecerea sa rămâne un eveniment privat

Surse au declarat pentru Page Six că starul din „Titanic” i-a pus pe cei 500 de invitați la petrecere să-și acopere camerele de pe telefoane cu autocolante de la cel mai exclusivist club de la Hollywood, San Vicente Bungalows.

Sursa din interior a spus că organizatorii petrecerii aveau 700 de autocolante gata de a fi folosite dacă era necesar.

San Vicente Bungalows este cunoscut modul ferm în care păzește intimitatea membrilor, dar și pentru oaspeții săi de top, printre care se numără DiCaprio, Prințul Harry și soția Meghan Markle, Jennifer Aniston, Miley Cyrus, Justin și Hailey Bieber, Jennifer Lopez, Sydney Sweeney, Zoë Kravitz și mulți alții.

San Vicente Bungalows din West Hollywood ține mult la confidențialitate și are reguli stricte împotriva telefoanelor mobile și fotografiilor. În 2021 buletinul informativ al clubului a dezvăluit că a trebuit să „concedieze” un membru care a vorbit despre faptul că Justin Bieber era la club, informând paparazzii.

