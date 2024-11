Iuliana Tudor, decorată de președintele Klaus Iohannis. A primit distincția Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler

Momente de-a dreptul emoționante pentru Iuliana Tudor! Prezentatoarea TV a fost decorată de președintele Klaus Iohannis. A primit distincția Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler. Vă prezentăm primele declarații pe care le-a făcut, dar și imagini de senzație din cadrul evenimentului!

Iuliana Tudor a primit distincția Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F – „Promovarea Culturii”. Emoțiile au fost la cote maxime pentru prezentatoarea TV la finalul săptămânii trecute, atunci când a urcat pe scena Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea”.

„Sunt oameni în televiziune care au un talent deosebit, capabili să aducă emoție în sufletele noastre chiar și prin intermediul unui ecran. Iuliana Tudor este unul dintre acești oameni speciali, o producătoare și prezentatoare de excepție. (…) Această distincție reprezintă o recunoaștere a contribuției sale la promovarea valorilor culturii noastre naționale, ca parte a patrimoniului comun al umanității și element esențial pentru dialogul intercultural, factor al păcii și progresului social. Vocea Iulianei Tudor aduce bucurie în casele românilor de 25 de ani și este un adevărat reper în media românească. Cu dedicare și pasiune, a contribuit la promovarea folclorului românesc, la crearea unor proiecte de referință, precum „Vedeta populară” și „O dată-n viață”, a scris ministrul Culturii, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook.

Prezentatoarea TV a fost decorată de președintele României, totul la propunerea Ralucăi Turcan, ministrul Culturii. Iuliana Tudor a fost felicitată pentru cei 25 de ani pe care i-a dedicat carierei în Televiziunea Română.

„În toți acești ani dedicați televiziunii și tradițiilor, a construit legături între generații și a adus în fața publicului valorile autentice ale culturii noastre, devenind o personalitate iubită și respectată. Parteneriatul cu Junii Sibiului și Cântecele Munților pentru Sibiu și sibieni reprezintă un motiv de mândrie, așteptat cu fiecare eveniment. Prietenia cu doamna Silvia Macrea este sinceră și pusă în slujba iubitorilor de autentic și frumos! Sper ca această decorație de astăzi să se adauge acelor bucurii care i-au marcat cariera. Pentru că la rândul său a adus bucurie și emoție prin promovarea culturii, în multe dintre casele românilor, iar pentru toate acestea doresc să îi mulțumesc și o felicit!”, a adăugat ministrul Culturii.

Anunțul a fost făcut de managerul coregraf al Ansamblului Folcloric Profesionist „Cinderelul-Junii Sibiului”. Silvia Macrea a transmis un mesaj prin intermediul căruia a felicitat-o pe Iuliana Tudor pentru realizare.

„Este o seară frumoasă, o seară de sărbătoare în care celebrăm opt decenii de activitate a Junilor Sibiului, însă mi-am dorit ca această seară să fie o seară frumoasă și specială și pentru un om special, un om care atât de frumos a scris povestea neamului nostru românesc în cadrul Televiziunii Române. Este vorba despre prietena mea, a Junilor Sibiului și a tuturor românilor – Iuliana Tudor. Iuliana a reușit de foarte multe ori să transforme imposibilul în posibil, să vorbească atât de frumos în cadrul TVR despre neamul nostru românesc, să povestească atât de frumos despre tradiția noastră românească, iar anul acesta Iuliana sărbătorește 25 de ani de activitate în cadrul Televiziunii Române”, a anunțat Silvia Macrea.

Citește și: A vrut sau nu Iuliana Tudor să divorțeze de soțul ei? „Se întâmplă în viețile oamenilor tragedii de tot felul”

Iuliana Tudor, emoționată după ce a fost decorată de președintele Klaus Iohannis

Prezentatoarea TV a transmis un mesaj după ce a primit distincția Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler prin intemerdiul căruia a subliniat frumusețea României. Iuliana Tudor a spus, de asemenea, de ce a ales acest drum în viață!

„Am fost întrebată de foarte multe ori de ce am ales acest drum, de ce am ales să promovez lumea folclorului românesc, când aș fi putut să fac orice altceva și am răspuns cu credință ceea ce am învățat de acasă: cred cu tărie că și în România se poate construi frumos. Cred cu tărie că România este atât de frumoasă, încât trebuie s-o aducem pe scenă și în tot ceea ce înseamnă spațiul public, cu tot ce are ea mai frumos, mult mai des. Aceasta a fost și este partea mea. Pentru fiecare român care m-a urmărit de acum 25 de ani, am respect, dragoste și mă gândesc la fiecare inimă pe care am reușit să o bucurăm alături de echipa mea, alături de doamna Elise Stan, prin emisiunile pe care le-am realizat”, a mărturisit Iuliana Tudor.

Iuliana Tudor a izbuncit în lacrimi! Motivul? Prezentatoarea TV a primit distrincia chiar în ziua în care s-a împlinit un an de când mama ei s-a stins din viață!

„Astăzi, momentul acesta a fost trimis de Sus, pentru că fix în urmă cu un an, pe 8 noiembrie, mama mea pleca spre o lume mai bună. Fix astăzi, când am primit această distincție”, a mai spus Iuliana Tudor.

Prezentatoarea TV și-a dedicat ultimii 25 de ani carierei. A debutat în lumea televiziunii încă din anul 1999 și a făcut parte din multe superproducții.

„Emoție – acesta este cuvântul care ne-a urmat și care mă urmează de fiecare dată, fără ea nu putem ajunge acolo, în inima dumneavoastră. Mi-e drag ceea ce fac și cred că această țară are atâtea valori umane, patrimoniu cultural material, imaterial. Despre toate acestea trebuie să vorbim mai des copiilor noștri. Și m-ați auzit vorbind de fiecare dată, la fiecare microfon, despre asta. Insist și acum, într-un moment oficial, pentru care mulțumesc încă odată, să nu uităm că națiunea are responsabilitatea de a oferi copiilor educația legată de identitatea noastră. România are nevoie de acest mesaj, acum mai mult ca oricând. Avem tradiții, avem obiceiuri și poate cele mai importante valori ale unei națiuni sunt acestea: tradițiile, obiceiurile, limba română, istoria noastră, credința, familia, toate împreună definindu-ne întru totul. Și dacă în spectacolele acestea ne-am adunat împreună, am reușit să clădim ceea ce se numește – și e bine să se numească în continuare – comunitatea românească”, a mai spus Iuliana Tudor.

Prezentatoarea TV a ținut să mulțumească spectatorilor și telespectatorilor pentru că au urmărit-o cu interes de-a lungul anilor. Mulțumirile nu s-au oprit atunci, asta pentru că Iuliana Tudor a ținut să precizeze că este recunoscătoare tuturor celor ce au format-o, dar și președintelui Klaus Iohannis.

„Vă mulțumesc dumneavoastră, în primul rând, dragi români spectatori și telespectatori care mi-ați însoțit drumul până acum. Și vreau să mulțumesc, pentru că e firesc să fac așa, în primul rând instituției celei mai înalte a statului român, Președinției României, domnului președinte Klaus Iohannis, doamnei ministru pentru propunerea realizată către domnul președinte. Este o distincție importantă, nu știu în ce măsură o merit, dar să știți că o împart cu dumneavoastră, o dedic tuturor celor care m-au format: mentorului meu, Elise Stan, părinților mei, bunului Dumnezeu care mi-a dat putere să nu renunț, pentru că nu e un drum foarte ușor și mulțumesc tuturor celor pe care i-am întâlnit pe drum – artiști, oameni simpli, profesori, pedagogi. Într-o formă sau alta, cu toții au lăsat o urmă în mine, cea pe care o vedeți astăzi și care vă bucură și pentru asta mulțumesc Cerului că am primit un dar pe care am știut să-l duc mai departe. Este o misiune de viață din care promit că nu mă voi opri niciodată. Voi fi a dumneavoastră, Iuliana Tudor. Mulțumesc Silviei Macrea, Junilor Sibiului – prietenii mei. Şi mulţumesc, nu în ultimul rând, Televiziunii Române, a doua mea casă, unde m-am format, am crescut şi am învăţat atât de multe, unde am putut oferi românilor emisiuni de calitate”, a subliniat Iuliana Tudor.

Citește și: Criza profundă pe care Iuliana Tudor a ținut-o departe de ochii lumii. Fosta vedetă TVR nu și-a mai stăpânit lacrimile