Niculina Stoican s-a retras. Decizia cântăreței i-a uimit pe mulți

Niculina Stoican este una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară, cu o carieră de aproape 30 de ani în domeniul muzical. Interpreta s-a făcut remarcată încă din 1996, atunci când s-a angajat la Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu Jiu. De-a lungul timpului a reușit să devină foarte apreciată, însă acum și-a uimit fanii cu o decizie neașteptată.

Recent, Niculina Stoican a anunțat o decizie surprinzătoare pe care a luat-o. Este vorba despre funcția sa de la Ansamblul Maria Tănase din Craiova. Fanii cu crezut că hotărârea sa are legătură cu scandalul dintre artistă și Constantin Enceanu.

Citește și: De unde a pornit scandalul dintre Niculina Stoican și Olguța Berbec? Răfuiala, decisă la tribunal

Niculina Stoican a fost într-un mare scandal cu artistul Constantin Enceanu. Cei doi au ajuns chiar și în fața instanței. În august 2023, interpretul de muzică populară i-a deschis proces colegei sale de breaslă, manager la Ansamblul Maria Tănase din Craiova, nemulțumit de faptul că de mai bine de 18 ani nu a fost promovat pe o treaptă superioară în cadrul instituției.

Ei bine, conflictul nu s-a stins ușor, iar fanii au crezut că decizia luată de cântăreață are legătură cu acest scandal. Mai exact, Niculina Stoican a părăsit Ansamblul Maria Tănase, instituție pe care a condus-o în ultimii ani.

Totuși, interpreta de muzică populară a mărturisit că alegerea sa nu a fost influențată de divergențele pe care le-a avut cu artistul Constantin Enceanu. De asemenea, cântăreața a explicat motivul pentru care a hotărât să se retragă din cadrul instituției.

„Nu am demisionat, am plecat prin transfer de la secția de folclor Maria Tănase din Craiova, care acum face parte din Teatrul Colibri. M-am mutat în Turnu Severin pentru că am simțit o deschidere din partea autorităților de acolo și mi-am dorit să reprezint județul meu, de acasă, după atâția ani de muncă în altă parte. Sunt foarte fericită și le mulțumesc din suflet primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin și primarului”, a declarat Niculina Stoican la Știrile Antena Stars.