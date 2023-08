E scandal cât casa între Niculina Stoican și Constantin Enceanu. S-a ajuns la judecată, iar acuzațiile cântărețului sunt grave: „Vreau pe scenă, nu vreau să mă pensionez”

Constantin Enceanu i-a deschis proces Niculinei Stoican, managerul Ansamblului folcloric „Maria Tănase”, nemulțumit de faptul că de mai bine de 18 ani nu a fost promovat pe o treaptă superioară. Artistul a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că nu-l interesează banii, ci faptul că nu i se recunosc meritele. Acesta refuză să ia în calcul o eventuală pensionare, întrucât își dorește să stea cât mai mult pe scenă, atât cât îi va permite sănătatea.

Un nou scandal, cât casa, în muzica populară, îi are ca protagoniști pe Constantin Enceanu, în calitate de reclamant, și Niculina Stoican, managerul Ansamblului folcloric „Maria Tănase”. Artistul a dechis proces la Tribunalul Dolj, ce are ca obiect litigiile de muncă. Acesta solicită plata diferențelor salariale, în perioada 2018-2020, ce i s-ar fi cuvenit dacă ar fi fost avansat, conform meritelor sale, la gradul profesional IA.

Artistul a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că de 18 ani a rămas la gradul profesional I, deși este unul dintre cei mai buni artiști autohtoni de muzică populară.

„Așteptăm decizia instanței. Eu de 18 ani nu am mai fost avansat, pe ultima treaptă. Nu e vorba de bani, ci de a-mi recunoaște meritul meu. Fără lipsă de modestie, mă consider unul dintre cei mai buni artiști de muzică populară din țară. Alții nu sunt poate de valoarea mea, dar au fost promovați”, ne-a spus acesta.

CITEȘTE ȘI: GHEORGHE TURDA CONTINUĂ SERIA DEZVĂLUIRILOR ÎN SCANDALUL CU CONSTANTIN ENCEANU: „A FOST O ÎNSCENARE PROST REGIZATĂ…”

„Ar însemna să fiu un laș”

Constantin Enceanu a adăugat că nu-și dorește să se pensioneze, întrucât consideră că mai are încă un cuvânt de spus în muzica populară, și nici să părăsească, precum un laș, ansamblul din care face parte:

„Ar însemna să fiu un laș și să-mi las colegii. Nici de pesionat nu vreau, încă mai am multe de spus. Aș dori să stau pe scenă cât mai mult, cât mă ține sănătatea.

Am cântări peste tot. Ieri, de exemplu, am avut la Ciorogârla, apoi în Teleorman. În week-end am, de asemenea, evenimente foarte multe. Mulțumesc lui Dumnezeu, chiar nu pot răspunde la toate invitațiile. La un moment dat, am simțit că trag foarte mult de mine și nu e bine. E vorba de oboseală. Și vârsta, totuși mă apropii de 60 de ani. Alții la 30 de ani nu muncesc cât mine.

Azi noapte am ajuns la 2.30 acasă, am dormit cu nepoțeii până la 08.30, iar acum sunt în curte, cu curățenia. Facem ordine prin grădină”.

VEZI ȘI: CINE SE OCUPĂ DE AFACEREA LUI CONSTANTIN ENCEANU, DUPĂ CE ARTISTUL S-A OPERAT: „GREUTATEA CADE PE UMERII LOR”

„Stau prost doar cu articulațiile”

Operat în urmă cu aproximativ un an, artistul ne-a mai spus că stă foarte bine cu sănătatea, în acest moment. Singurele probleme pe care le are sunt cele cu articulațiile.

„Stau foarte bine la capitolul ăsta. Dar din construcție, se pare că stau prost cu articulațiile. Pentru că sunt operat și de hernie de disc, acum 15 ani. Apoi am mai avut o intervenție la genunchi, la cartilaj. Iar acum, iată, am avut și proteza.

Stau și mult în mașină. De exemplu, zilele trecute, am condus 1200 de kilometri. Șoferul a fost și el în vacanță. Sunt mai mult pe drumuri, dar când o faci cu pasiune, restul nu mai contează”, a completat artistul.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.