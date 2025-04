Doliu în lumea muzicii. Un cunoscut cântăreț de muzică pop a murit la 86 de ani

Johnny Tillotson, un cunoscut cântăreț de muzică pop cu mai multe hituri de top 10 de-a lungul anilor, a murit. Artistul avea 86 de ani.

Soția compozitorului, Nancy, a anunțat vestea pe pagina ei de Facebook miercuri dimineață. Ea a dezvăluit că veteranul muzician a murit în curstul zilei de marți, informează TMZ. Nancy a evidențiat numeroasele realizări ale lui Tillotson de-a lungul anilor și le-a mulțumit fanilor pentru că l-au susținut mereu pe soțul ei.

„Cu inima zdrobită vă scriu pentru a vă anunța că cel mai dulce și mai amabil bărbat pe care l-am întâlnit vreodată, Johnny Tillotson, a părăsit pământul ieri, pentru a merge în Rai. El a fost omul pe care l-am iubit cel mai mult, campion al tărâmului meu, cavaler al inimii mele. Cineva a spus că uneori chiar în mijlocul unei vieți obișnuite primești un basm. În ziua în care l-am cunoscut, l-am primit pe al meu. Era amuzant, generos și amabil. Un domn până la capăt. I-a iubit și le-a fost recunoscător fanilor săi. Încă o dată, în numele lui, vă mulțumesc pentru tot. Viața lui Johnny Tillotson a fost marcată de realizări extraordinare în lumea muzicii. Ca idol al adolescentilor anilor 1960, el a captat inimile fanilor din întreaga lume cu hitul său, «Poetry In Motion». Această melodie, printre altele, a urcat în vârful topurilor de pe tot globul”, a scris soția acestuia.

Johnny Tillotson a murit la vârsta de 86 de ani

Tillotson a devenit faimos în 1960, când a lansat „Poetry in Motion”, cea mai cunoscută melodie a sa. Piesa a ajuns pe locul 2 în topurile din SUA. Anul următor, el a lansat hitul „Without You”, care a ajuns pe locul 7 în topuri.

Printre celelalte piese cunoscute ale sale se numără „Talk Back Trembling Lips”, „You Can Never Stop Me Loving You” și „It Keeps Right On a-Hurtin’”, piese pe care le-au reinterpretat nume precum Dean Martin, Bobby Darin și Elvis Presley.

Johnny a fost de două ori nominalizat la premiile Grammy.

