Lia Bugnar a spus tot! În ce relații a rămas cu Anghel Damian după recenta despărțire. „Gândește la fel despre asta”

Lia Bugnar și Anghel Damian au format un cuplu timp de opt ani, dar în vara lui 2022 și-au spus adio. După despărțire, Anghel Damian și-a refăcut viața alături de Theo Rose. Deși s-au separat, Lia Bugnar și Anghel Damian se văd aproape zilnic, iar acum scenarista a mărturisit ce relație există între ea și fostul partener.

Chiar dacă s-au despărțit, Lia Bugnar și Anghel Damian păstrează o legătură strânsă. Cei doi lucrează împreună la serialul „Clanul”, așa că se întâlnesc destul de des. Cei doi reușesc să colaboreze perfect și nu țin cont de trecut. Chiar dacă despărțirea este, oarecum, recentă, Lia Bugnar și Anghel Damian nu au resentimente și au învățat să colaboreze.

Lia Bugnar a mărturisit că munca alături de Anghel Damian este o plăcere, iar cei doi se înțeleg de minune. Ambii sunt profesioniști așa că nu au lăsat nici o secundă ca viața sentimentală să o afecteze pe cea profesională.

„Ce face Anghel este că el creează scheletul, ceea ce nu este deloc o treabă ușoară, e ceva greu și de multe ori ajungem în fundături că am complicat atât de tare poveștile și am pornit atâtea fire că nu mai știm. Atunci ne punem la un loc și ne gândim pe unde să scoatem cămașa. Dar de scris, întotdeauna am scris eu.

Tot ce scot personajele pe gură, pe ecran e din mintea mea bolnavă. Dar lucrăm împreună foarte mult. Te simți în siguranță când știi că e un om care are exact același gust cu tine și gândește la fel despre asta și este la fel de profesionist. Te simți în siguranță că nu trebuie să rezolvi singur lucrurile”, a declarat Lia Bugnar, potrivit ego.ro.

(CITEȘTE ȘI: CE S-A ÎNTÂMPLAT CU LIA BUGNAR, DUPĂ CE POLIȚIȘTII I-AU DESCHIS DOSAR PENAL PENTRU VĂTĂMARE CORPORALĂ DIN CULPĂ: „ÎNȚELEG CĂ EXISTĂ O LEGE…”)

Anghel Damian, pentru prima oară tată

După despărțirea de Lia Bugnar, Anghel Damian s-a orientat rapid și a început o relație alături de Theo Rose. Cei doi par să fie foarte fericiți împreună, iar în curând urmează să devină părinți. Anghel Damian este extrem de încântat de rolul de tată și abia așteaptă ziua în care își va întâlni pentru prima oară bebelușul.

„Cea mai plăcută surpriză a fost vestea că voi fi tată. Este o veste care îți schimbă viața, n-ai cum să înțelegi pe deplin în acest moment tot ce se întâmplă. Sunt foarte multe stări, emoții și îți zic sincer că pe mine parcă m-a paralizat. Am rămas într-o stare cu un zâmbet lung și cu o reacție foarte puternică în mine. Nu prea știi cum să te exprimi când primești o asemenea veste.

Sunt extrem de fericit. E ceva ce îmi doream în adâncul sufletul meu să se întâmple. A venit într-un moment foarte potrivit în care sunt perfect așezat în mine pentru treaba asta. Și acum aștept să primesc această necunoscută pentru că oricât de mult încerci să te informezi, să te pregătești pentru treaba asta, până când nu se întâmplă și nu îți vezi pentru prima dată copilul, nu știi. Vreau să îl învăț să caute fericirea”, a declarat Anghel Damian în cadrul unei emisiuni.

(VEZI ȘI: LIA BUGNAR, ADEVĂRUL DESPRE DESPĂRȚIREA DE ANGHEL DAMIAN! ACTRIȚA A SPUS CUM S-AU ÎNTÂMPLAT LUCRURILE, DE FAPT)