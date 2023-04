Liber la mare de 1 mai! Ce surprize îi așteaptă pe turiștii români și străini anul acesta

Vacanța de Paște a trecut, însă, în mai puțin de două săptămâni românii vor avea parte de încă o mini-vacanță: cea de 1 mai. Hotelierii și proprietarii de restaurante se pregătesc intens pentru a-i surprinde pe turiști. Iată câteva dintre surprizele care îi așteaptă pe românii care vor să meargă la mare de 1 mai.

Mulți români aleg să petreacă mini-vacanța de 1 Mai la mare. Festivalurile de pe litoralul românesc sunt cele mai așteptate evenimente, iar organizatorii lucrează din greu pentru a asigura o experiență cât mai plăcută pentru participanți.

Surprizele care îi așteaptă pe românii care aleg să petreacă mini-vacanța de 1 mai la mare

În acest an, festivalul Sunwaves din Mamaia și Beach Please din Costinești aduc numeroase surprize. Printre invitații speciali se numără Ina, Irina Rimes și Carla’s Dreams vor susține concerte pe plaja din Costinești, iar organizatorii s-au pregătit pentru două categorii de vârstă, sub 18 ani și peste 18 ani.

Cu toate acestea, unii administratori de plaje susțin că gradul de ocupare al unităților de cazare este deja spre 100%, ceea ce înseamnă că cei care nu și-au făcut încă planuri trebuie să se grăbească, în ceea ce privește rezervarea camerelor la hotel.

„Litoralul se animă la zece zile după sărbătorile pascale, odată cu vacanţa de 1 Mai, care marchează debutul sezonului şi care, în mod tradiţional, se petrece la mare. O serie de petreceri au loc pe litoral şi atrag turişti tineri într-un număr mare.

Dacă de Paşte mizăm pe familii numeroase şi pe grupuri de prieteni care vor să petreacă sărbătoarea pe litoral, de 1 Mai ne aşteptăm la turişti care urmăresc distracţia la malul mării”, a declarat Alexandra Bogatu, hotelier, relatează bursa.ro.

Cât costă un sejur de 5 zile în Mamaia

Conform informațiilor disponibile pe Booking, prețurile diferă în funcție de sejur și de fiecare unitate hotelieră în parte. Astfel, pentru un sejur de 5 zile la hotelul Iaki Conference Mamaia, turiștii trebuie să scoată peste 4.000 de lei din buzunar. Oferta include și micul dejun inclusiv, iar printre facilități se numără spa și centru de wellness, 2 piscine, sală de fitness, room service, acces imediat la plajă, parcare gratuită, bar și zonă de plajă privată.

Pentru cei care au bugetul mai restrâns, un sejur de 5 nopți la Hotel Cazino Nord costă 800 de lei, iar printre facilități se numără acces imediat la plajă și WiFi gratuit inclus.

