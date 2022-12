Lidia Buble, adevărul despre perioada pe care a petrecut-o în junglă. Ce s-a întâmplat la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: „Îmi venea să…”

Lidia Buble a rezistat în competiție o lună de zile. În tot acest timp, artista a reușit să își învingă multe frici, ba mai mult lecțiile pe care le-a învățat acolo au făcut-o să prețuiască și mai mult ceea ce are. Recent, cântăreața a dezvăluit faptul că a slăbit mai bine de 8 kilograme la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Iată cum a reușit frumoasa blondină să învingă cel mai crud inamic: foamea!

Lidia Buble a acceptat cu brațele deschise să facă parte din show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, însă nu se gândea că va fi nevoită să treacă prin atât de multe momente grele, atât în tabără, cât și la jocuri. În cadrul unui interviu recent, artista a recunoscut fapul că, de departe, cea mai mare provocare a fost lipsa mâncării.

Blondina a mărturisit că a mâncat chiar și carne, deși, ea este vegetariană de mulți ani.

„Faptul că eu nu mănânc carne nu se datorează faptului că țin vreun regim sau nu mănânc pentru că am eu vreo dietă specială, nu mănânc pentru că nu îmi place. Am încercat de foarte multe ori și nu s-a lipit de mine gustul ăsta de carne. În junglă, pentru că efectiv îmi venea să mănânc și țărâna aia de pe jos, aveam momente când ziceam că îmi e dor să mănânc o tarantulă, așa foame îmi era. Nu pot să mă plâng, a fost o experiență unică”, a povestit artista pentru ego.ro.

Lidia Buble: „Nu mai fac mofturi”

De când a revenit acasă, se pare că și obiceiurile blondinei s-au schimbat. Vedeta a mărturisit faptul că, în prezent, a început să mănânce carne, în schimb nu mai vrea să audă de fasole.

„La orez m-am reîntors pentru că o să rămân fan orez toată viața mea, dar la fasole cred că prea curând nu o să mai dăm nas în nas. Carne am mai gustat, nu m-am oprit acolo la junglă. Am început să mănânc ușor-ușor mezeluri, când mai merg la mami acasă dacă face câte un șnițel nu mai pot să o refuz că acum îmi scoate ochii, îmi zice că prin junglă am mâncat carne de aia la conservă și ea care gătește cu toată dragostea stau și refuz. Trebuie să mănânc, îți dai seama că nu mai am cum. După ce m-a văzut mâncând tarantule, am băut un pahar de 400 ml de viermi vii, mai pot să refuz un șnițel? Nu mai am cum”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Cât despre kilogramele pe care le-a dat jos, luna petrecută în junglă a fost cea mai drastică perioadă pentru Lidia Buble. Artista a slăbit 8 kilograme în Republica Dominicană.

„Am promis că în momentul în care o să ajung acasă, dar nu doar acasă, oriunde în lumea asta o să mă poarte pașii, eu nu o să mai zic niciodată că mâncarea nu e bună. Nu există, din gura mea nu o să mai auziți lucrul ăsta. Nu mai fac mofturi, nu mai există să las în farfurie că vezi Doamne că mă îngraș. Ca să înțelegeți, eu acolo în junglă mă bucuram când mă balonam și aveam un pic de burtică. Nu mai stăteau hainele pe mine. Am slăbit cred că vreo 8 kilograme”, a mai declarat artista pentru ego.ro.