Lidia Buble, anunț îngrijorător: “Am luat două pastile și…” Ce mesaj a avut pentru Răzvan Simion

Lidia Buble trece prin momente mai puțin plăcate. Este chinuită de o răceală, care nu îi dă absolut deloc pace. Vineri dimineață, artista s-a trezit cu dureri mari de cap, motiv pentru care i-a dat un ultimatum iubitului ei, Răzvan Simion.

„Urăsc când mă trezesc cu dureri de cap. Am luat 2 pastile și m-am culcat sănătoasă și m-am trezit cu capul cât o minge. Domnul Răzvan mi-a dat și mie un pui de răceală. Dacă vrei să te iert, îmi aduci ciocolată, covirgi calzi și o pungă de jeleuri.

Altfel îl pun pe Bubbly pe tine, alege! Și știi cum face, atât am avut de zis. Bubbly, spune-i lui tată-tu, mușcă-l pe Răzvi! M-a adus covrigi, jeleuri și ciocolată. Dar nu mă las eu așa ușor, trebuie să ies din casă astăzi, neapărat” a spus Lidia Buble.

Cel mai probabil, Răzvan Simion i-a adus Lidiei Buble tot ce și-a dorit, astfel că starea de spirit a cântăreței s-a schimbat rapid, în bine.

Nu s-au căsătorit în Maldive!

În urmă cu doar câteva luni, Răzvan Simion și Lidia Buble au petrecut o vacanță de vis. Când se aflau în Maldive, prezentatorul TV a publicat o fotografie pe contul său de Instagram care a ridicat multe semne de întrebare. În poză apărea artista îmbrăcată într-o rochie albă, iar pe cap purta o coroniță făcută din flori naturale.

Și, imediat, au apărut zvonuri conform cărora cei doi s-ar fi căsătorit! Întoarsă din vacanță, Lidia Buble a lămurit cum stau lucrurile între ea și Răzvan Simion.

„Doar ne-am jucat de-a mirele şi mireasa. Este portul lor acolo, în Maldive. Eşarfa albă am primit-o toţi când am ajuns. M-aţi prins la cotitură şi acum trebuie să dau din casa. Să ştii că după ce m-am întors din vacanţă am fost acasă la Deva, m-am dus să îmi văd familia pentru că îmi era foarte dor de ei.

Primul lucru pe care l-a făcut tati a fost să mă bage într-o cameră şi mi-a zis să îi arăt mâinile că a primit un telefon. Mi-a zis că lumea l-a sunat şi l-a felicitat că fata lui s-a căsătorit şi el s-a blocat. Încă nu avem nimic pregătit sau plănuit legat de nuntă. Nu vreau să grăbesc lucrurile. Nu vreau să fie nimic forţat.”, a spus Lidia Buble la un post de televiziune.