Lidia Buble este în culmea fericirii! Nu s-a mai putut abţine şi le-a dezvăluit tuturor

Lidia Buble radiază de fericire! În urmă cu puțin timp, artista a trăit unul dintre cele mai frumoase momente din viața ei. S-a reîntâlnit cu una dintre cele mai dragi persoane.

Cea mai mare problemă cu care Lidia Buble s-a confruntat după ce s-a mutat în București a fost dorul de familia sa. Vedeta are o relație specială cu frații și părinții săi, iar ori de câte ori reușesc să se întâlnească profită la maxim de ocazie. Cântăreața este originară din Deva și a crescut într-o familie cu 10 frați. În ciuda faptului că a crescut într-un mediu mai strict, cu reguli bine puse a punct și tradiție, mai ales că tatăl ei este pastor, Lidia susține că una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei va rămâne mereu copilăria.

Luni, pe data de 8 aprilie 2024, artista a avut parte de una dintre cele mai frumoase surprize. Lidia Buble a reușit să se bucure de o zi întreagă alături de mama sa, Rahela, care a venit în Capitală. Cântăreața a împărtășit acest moment emoționant alături de admiratorii ei din mediu online.

Cu puțin timp înainte de a se întâlni cu cea care i-a dat viață, artista le-a mărturisit fanilor ei că este extrem de emoționată și că așteaptă cu nerăbdare să se revadă. Ulterior, Lidia Buble a postat o fotografie cu Rahela Buble, atunci când se afla în mașina sa, fiind fericită că-și vede fiica.

Lângă imaginea postată pe InstaStory, artista a scris și un mesaj emoționant, prin care a dezvăluit cât de mult o iubește pe mama sa.

Cântăreața își amintește cu drag de perioada copilăriei, mai ales că aceasta a fost marcată de o mulțime de momente frumoase. Lidia Buble mărturisește că se gândește la ele cu drag și nu le poate uita. Cu toate acestea, unul dintre cele mai neplăcute momente din copilăria sa eare legătură cu una dintre surorile sale. Se pare că artista a luat-o pe cea mică din pătuț, moment în care a scăpat-o din brațe, sora ei fiind la un pas de deces.

„Am trecut prin niște lucruri grele împreună. Din cauza mea era cât pe ce să nu mai fie în viață astăzi pentru că, când avea 2-3 luni, nu mai știu exact…când s-a născut, doctorii i-au fracturat o mânuță și mama ne-a interzis să o luăm în brațe să nu îi facem și mai mult rău. Am pândit-o special, a intrat în baie să își spele părul, am intrat unde era pătuțul lui Lori, o iubeam atât de mult și eram disperată să o văd și să o țin în brațe.

Am început să mă comport cu ea ca și cu o păpușă. O aruncam și o prindeam și ultima dată când am aruncat-o, am scapăt-o pe gresie. Efectiv, s-a înnegrit pe loc. Îmi aduc aminte că am chemat-o pe mami, a fugit cu ea în brațe și mami a leșinat cu ea în brațe în dormitor

Am apucat să-l sun pe tatăl meu să vină acasă cât poate de repede pentru că Lori e pe moarte, dacă nu cumva chiar a murit.

A venit, eu am fugit de acasă, m-am ascuns undeva în spatele blocului până noaptea târziu, pe la 1- 2, nu am avut curajul să merg acasă. Eu în momentul ăla știam cumva că mi-am omorât sora.”, a mărturisit în trecut Lidia Buble.