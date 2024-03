Lidia Buble, probleme de sănătate! Diagnosticul primit de la medic a dat-o peste cap: ”Am să vă dau o veste, nu foarte fericită”

Lidia Buble (30 de ani) se confruntă cu probleme de sănătate! Artista a decis să nu se ascundă și a transmis că are de dat o veste nu tocmai fericită. Mai mult decât atât, ea a povestit tot ce a aflat în urma unui consult mai amănunțit.

De-a lungul timpului, mai mulți oameni au sfătuit-o pe Lidia Buble să meargă la medic. Fanii au observat că ceva nu este în regulă cu artista și i-au zis că ar fi bine să facă un control. Acum, iubita afaceristului Horațiu Nicolau le-a dat dreptate. Ea a recunoscut că, într-adevăr, se confruntă cu probleme de sănătate.

Lidia Buble a mers la un control oftalmologic, după ce atât ea, cât și oamenii din jurul ei, au observat că are probleme la ochiul drept. Medicul a confirmat îngrijorările vedetei și i-a recomandat să poarte ochelari de vedere.

„Am să vă dau o veste, nu foarte fericită. Nici pentru mine nu a fost foarte fericită, însă astăzi am aflat că de săptămâna viitoare o să trebuiască să încep să port ochelari pentru că se pare că am ceva probleme cu ochiul drept.

Artista a explicat că nu este pentru prima dată când merge la control. În trecut, ea a fost la mai multe vizite medicale, dar specialiștii au asigurat-o că nu are nicio problemă. Acum a decis să facă un consult mai amănunțit. Astfel, Lidia Buble a descoperit că, într-adevăr, are nevoie de ochelari. De asemenea, iubita milionarului Horațiu Nicolau trebuie să facă o serie de exerciții zilnice, din oră în oră, timp de o lună.

Am fost, m-am consultat, însă ceilalți doctori mi-au spus că nu este niciun fel de problemă, că totul este perfect, că nu am nevoie de ochelari, iar astăzi după un control mai amănunțit, am aflat că într-adevăr se pare că am o mică problemă cu ochiul drept și de săptămâna viitoare ochelari.

Mi-a zis doctorul că nu o să trebuiască să îi port o perioadă foarte îndelungată, că nu e ceva foarte vizibil, dar că trebuie corectat. Și am de făcut și câteva exerciții.”, a mai spus vedeta.