Lidia Buble a dat cărțile pe față. Ce spune despre căsătoria cu iubitul milionar. “Nu pot să mint, că îmi crește nasul mai mare decât e!”

Nici gând de măritiș pentru Lidia Buble! Cântăreața a mărturisit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că nu are planuri de a ajunge în fața altarului. Cel puțin deocamdată. În acest moment se axează pe viața profesională, iar ultima perioadă a fost una benefică pentru ea.

Asta pentru că s-a implicat activ în scrierea propriilor piese. Dacă până acum le primea, cumva, de-a gata, acum Lidia a întors foaia. A pus mâna la treabă și promite mult. După cum a dezvăluit chiar ea în cadrul interviului, pe lângă altele, anul 2024 va fi unul cât se poate de surprinzător.

„N-am planuri de căsătorie și nu mint că instant îmi crește nasul ăsta și mai mare decât e”

CANCAN.RO: Pentru 2024 care este rezoluția și de ce să te măriți?

Lidia Buble: Să mă mărit? Tu vrei să scapi de mine?

CANCAN.RO: Doamne ferește, Lidia!

Lidia Buble: Nu am planuri de căsătorie, tu știi că eu sunt foarte sinceră. Nici nu-mi permit să mint că instant îmi crește nasul ăsta și mai mare decât e, deci planuri de căsătorie nu sunt, deocamdată. Iar referitor la muzică… pregătesc muzică nouă, promit să vă surprind într-un mod foarte plăcut, mai plăcut decât până acum, am scris foarte multe piese și în ultima perioadă m-am implicat chiar eu foarte mult în scrierea pieselor. Tot ceea ce înseamnă text, linie melodică, producție… pentru că am avut o perioadă în care, și sunt în continuare pe premiză că toată lumea trebuie să mănânce și fiecare trebuie să facă ceea ce știe mai bine, unul să producă, altul să scrie versuri, altul să scrie linie melodică, dar în ultima perioadă mi-a plăcut foarte mult să mă implic eu și vor fi niște piese foarte personale.

