Boala care o distruge pe Lidia Buble. A ajuns să manifeste simptome severe. „Am limba cât casa”

Lidia Buble suferă de o afecțiune incurabilă. Artista susține că a ajuns să experimenteze simptome severe, dar nu se poate abține din a consuma acest lucru. Ce aliment o trece prin adevărate chinuri pe cântăreață?

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. De-a lungul carierei sale, artista a reușit să adune o comunitate care îi este alături indiferent de moment. Cu toate că își ține frecvent urmăritorii la curent, mulți nu știu că vedeta se confruntă cu câteva probleme de sănătate severe.

Artista le povestește adesea fanilor ei că încearcă să aibă un stil de viață sănătos. Pentru Lidia Buble mișcarea, dar și regimul echilibrat sunt nelipsite. În ciuda faptului că preferă să consume majoritar alimente sănătoase, cântăreața susține că este extrem de pofticioasă.

Aceasta a recunoscut faptul că nu se poate abține atunci când vine vorba de pofte, acesta fiind și motivul pentru care nu poate la un aliment care îi face foarte mult rău. Mai exact, artista nu se poate abține din a consuma fistic, chiar dacă are intoleranță. După ce mănâncă acest lucru, Lidia Buble se confruntă cu mai multe simptome neplăcute.

Cântăreața are un fizic de invidiat, dar puțini sunt cei care știu că depune eforturi majore pentru a se menține. Lidia Buble a spus exact ce face pentru a se mențină în formă, precizând că are o disciplină bine pusă la punct.

„Dacă de mică am fost sportivă, cred că, și în momentul de față, am o disciplină bine pusă la punct. Am grijă să mănânc sănătos, să îmi fac rutina de îngrijire facială pentru a fi, mai tot timpul, cu tenul aerisit și curat, am reînceput ședințele la sală și, de nelipsit în programul meu, masajul cu bambus. În plus, am o energie și doză mare de a-mi surprinde publicul cu și prin muzica mea, încât e un MUST să fiu în cea mai bună formă a mea.

Eu sunt, oarecum, vegetariană, iar în afară de pește, nu mănânc carne deloc. De mică am acest stil alimentar sănătos. Din meniul meu zilnic nu lipsesc peștele, pastele, salatele și, deliciul suprem, supa cu tăiței de casa (primiți de la mama mea). În rest, ca și dulce, atunci când am un cheat day, mă delectez cu o plăcintă cu mere sau…jeleuri’, a dezvăluit cântăreața pentru spynews.ro.