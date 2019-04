Lidia Buble face dezvăluirea: ”Am luat vreo 15 kilograme într-un timp foarte scurt!”

Lidia Buble a povestit cum, într-o perioadă, s-a îngrășat nu mai puțin de 15 kilograme. A spus totul la emisiunea lui Teo Trandafir. Asta atunci când a văzut pe ecran niște poze cu ea din 2014.

„Ce plinuță eram față de acum! Am avut aproape 60 de kilograme și pentru înălțimea mea era destul de mult. Mai ales că eu renunțasem brusc la sport, am făcut sport de performanță. Și m-am lăsat dintr-o dată, pentru că eu, fiind foarte independentă, mi-a plăcut să îmi câștig bănuții singură și nu am mai avut timp să merg deloc. Și îmi aduc aminte că am luat vreo 15 kilograme într-un timp foarte scurt”, a spus Lidia Buble.

Lidia Buble, în brațele lui Connect-R

Lidia Buble a fost filmată în brațele lui Connect-R, iar mulți dintre cei care au văzut imaginile s-au gândit la soțul cântăreței, Răzvan Simion. În timp ce unii se întrebau care a fost reacția matinalului de la Antena 1 despre scenele HOT în care apare partenera lui de viață alături de cunoscutul artist, alții au fost de părere că nu ar fi acceptat să fie pus în asemenea ipostază.

Acoperită doar cu un prosop mare și alb de baie, Lidia Buble a pășit cu grație și senzualitate în platoul emisiunii “Vulturii de noapte”, care a fost reintrodusă în grila de programe de la Kanal D și care este prezentată de Victor Slav, Giani Kiriță și Cătălin Cazacu. Deci, nu! Lidia Buble nu l-a înșelat pe soțul său, iar momentul incredibil a fost filmat cu acordul lui Răzvan Simion. Fiecare gest, atingere și chiar și dansul lasciv dintre cântăreață și Connect-R au fost regizate dinainte și gândite cu atenție pentru ediția de seara trecută a show-ului de televiziune.

Deși sunt buni prieteni și se cunosc de multă vreme, pe înregistrare se observă că Lidia Buble și Connect-R s-au simțit puțin inconfortabil în această situație… cel mai probabil, și-au dorit să nu depășească unele limite. “Băi, deci ați fost extraordinari! Bravo!”, a spus Victor Slav la finalul momentului de senzație oferit de cei doi.

“A fost bine… vă zic c-a fost ca-n filme, mă! Ca-n filme a fost”, a spus Lidia Buble în timp ce spectatorii îi aplaudau puternic.

“Uitați, că vă ajutăm (…). Vă mulțumim frumos. Da, la concertul meu, Ștefan, pe data de 9 iunie la Sala Palatului”, a comentat Connect-R.

“Dar să știi că nu am nimic, adică… (n.r.: că nu are lenjerie intimă pe sub prosop). Acolo (n.r.: la concertul lui Connect-R) n-am să vin în prosop, promit. Mă duc să mă schimb, mă duc, că… e grav dacă scap cumva, adică… sunt cum m-a lăsat tata. Revin în două minute”, a mai afirmat soția lui Răzvan Simion în cadrul emisiunii “Vulturii de noapte”.