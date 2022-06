Lidia Buble, gata să fie mămică! Cântăreața a ales deja și numele fetiței

Lidia Buble (28 de ani) a dezvăluit că se simte pregătită să devină mămică. Artista așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va aduce primul copil pe lume. A ales deja numele său, dacă va fi fetiță.

După o relație de mai bine de cinci ani cu Răzvan Simion, prezentatorul Antenei 1, blondina nu a spus cu cine ar avea o nouă poveste de iubire. Cu toate acestea, Lidia Buble a povestit într-un interviu că se simte gata oricând să devină mămică. A avut grijă atât de frații săi, cât și de nepoți, așa că încă un bebeluș nu ar reprezenta o provocare pentru artistă.

„Eu m-aș putea vedea mămică oricând pentru că de mici noi ne-am crescut acasă între noi. Am fost și bonă, adică oricând ar veni, eu o să fiu pregătită. Acum Dumnezeu decide când va fi momentul și cu cine! Mă văd o mămică foarte cool și răbdătoare. Mă văd o mămică ideală! Acest răspuns mi-l dau nepoții mei, favorizându-mă, petrecem foarte mult timp împreună! Familia este sursa mea de energie”, a dezvăluit Lidia Buble. (CITEȘTE ȘI: Lidia Buble iartă, dar nu uită! Au vrut să o încurce la început de drum: „Am aflat că am nasul mare când am intrat în showbiz”)

Ce nume a ales Lidia Buble pentru viitoarea sa fetiță

În urmă cu ceva vreme, artista a dezvăluit că și-ar dori ca pe una dintre fetițele sale să o cheme Rahela. După cum cumnata sa a fost mai rapidă, s-a resemnat și a ales un nou nume: Hadasa.

„Când vine vorba despre copii, sunt disperată. Nu-mi doresc nici un copil, nici doi, nici trei, nici zece…mai mulți. Aș vrea să să-i pun unei fetițe numele mamei mele, Rahela. Una dintre cumnatele mele mi-a luat-o înainte și mi-a spus numele Hadasa, care îmi place mult. Deci ăsta ar fi numele”, a declarat Lidia Buble anterior.

Cântăreața a adăugat faptul că nu își dorește să aibă cât mai mulți copii, după cum și ea provine dintr-o familie numeroasă. (CITEȘTE ȘI: Na, CANCAN! cu Sabin și Caz Stan. Lidia Buble face anunțul mult așteptat! “Îmi doresc mulți copii…”)