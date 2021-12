Lidia Buble, ironizată de Dani Oțil în direct. Răzvan Simion era de față: ”La așa nas, doar nu era să vinzi cordeluțe de păr”

În cadrul ediției de astăzi a emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”, Lidia Buble a venit în platou ca să-și promoveze noua piesă lansată în urmă cu 6 zile. La un moment dat, însă, a fost ironizată în direct chiar de Dani Oțil.

După ce și-a anunțat fanii că va lansa un nou album în primăvara anului 2022, vedeta a dezvăluit că un alt vis măreț este pe cale să i se îndeplinească. Fosta concurentă de la „Asia Express” a spus că, în curând, își va lansa propriul parfum, care se va numi „Karma”: ”Am visat la asta de la o vârstă foarte fragedă. Pe lângă această pasiune de a cânta, eu am o pasiune foarte mare și pentru parfumuri. În cel mai scurt timp voi lansa parfumul la care am visat de o viață. Nu există zi de la Dumnezeu să nu fiu întrebată ce parfum folosesc”, a declarat vedeta.

Pus pe șotii, Dani Oțil a reacționat atunci când a auzit că Lidia Buble va lansa un parfum. În spirit de glumă, prezentatorul TV nu s-a putut abține să nu facă o remarcă puțin răutăcioasă pe seama subiectului. (CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ NEMACHIATĂ LIDIA BUBLE, FOSTA CONCURENTĂ DE LA “ASIA EXPRESS”. “NU SUPORT SĂ…”)

”Dani Oțil: Ai fost la noi în cabină, să te schimbi?

Lidia Buble: Da, o să mai fiu câteva săptămâni!

Dani Oțil: Ei, lasă, că ai mai fost. Ahhh! Am vrut să spun o răutate, dar nu o spun… Că la așa nas, doar nu era să vinzi cordeluțe de păr. Ți se potrivește să vinzi parfumuri.

LidiaLidia Buble: Lasă, cu nasul ăsta miros eu hiturile.

Dani Oțil: Te-ai pupat cu ăla la Asia Express?

Lidia Buble: Da, două ore. Si la TV s-au dat doar 2 minute.

Dani Oțil: Cum îl chema?

Lidia Buble: Nu știu!

Dani Oțil: Eh, vezi? Și spuneți că noi bărbații suntem nu știu cum”, a fost dialogul între Dani Oțil și Lidia Buble. Răzvan Simion n-a avut, însă, nicio reacție.

După despărțirea de Lidia Buble, Răzvan Simion s-a cuplat cu Daliana Răducan

După despărțirea de Lidia Buble, Răzvan Simion și-a găsit liniștea în brațele Dalianei Răducan. Deși la început, cei doi au vrut să-și țină relația departe de ochii curioșilor, iată că acum lucrurile s-au schimbat. Răzvan Simion și Daliana nu se mai feresc de nimeni și își declară dragostea în văzul tuturor.

Cei doi au acordat primul interviu împreună și au vorbit despre căsătorie și copii. Daliana Răducan a dat de înțeles că o să bată și clopote de nuntă în viitorul apropiat: ”Căsătoria ține de firesc atunci când relația se pârguiește frumos”, a declarat iubita matinalului de la Antena 1 pentru VIVA.

Recent, Răzvan Simion a dezvăluit în cadrul emisiunii pe care o prezintă faptul că își mai dorește un copil. Iar, acum, în cadrul interviului a afirmat cele spuse: ”Copilul nu e un gând, e un fruct”, a spus și prezentatorul TV pentru sursa citată. (VEZI ȘI: DALIANA RĂDUCAN, DECLARAȚIE INEDITĂ DE AMOR PENTRU RĂZVAN SIMION: „CÂND EȘTI ÎNDRĂGOSTIT…”)