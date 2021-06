Daliana Răducan, declarație inedită de amor pentru Răzvan Simion: „Când ești îndrăgostit...”

Daliana Răducan, iubita matinalului Răzvan Simon, este din ce în ce mai îndrăgostită de partenerul ei de viață și nu îi este rușine să o recunoască în fața tututor.

Relația lor a început acum mai bine de un an și avansează rapid. De curând, Daliana i-a făcut o declarație de dragoste siropoasă, pe rețelele de socializare.

Citește și: Cum o alintă Răzvan Simion pe iubita lui. Prezentatorul TV este topit după Daliana Răducan

După ce Ianca a publicat o imagine cu tatăl ei și iubita lui, în care cei doi se țin în brațe, Daliana a postat câteva cuvinte de dragoste care i-a dat pe fanii celor două vedete pe spate.

„Când ești îndrăgostit, viața se aude în ritmuri de Puccini”, se arată în mesajul postat de Daliana Răducan pe contul său de Instagram.

Daliana este arhitect de design interior. Aceasta a făcut parte din echipa ”Visuri la Cheie”, de la Pro TV, dar, de câțiva ani, lucrează pe cont propriu, având un birou pe Strada Paris, din București.

Potrivit informațiilor din presă, Răzvan Simion și Daliana Răducan locuiesc împreună și relația lor merge ca pe roate.

„Îmi place să mă descriu ca având un ochi de artist și un ochi de arhitect riguros, fiind în același timp creativ, dar cu un accent imens pe fiecare detaliu important. Scopul meu este să găsesc locul dulce dintre exuberanță și simplitate – căutând confort, circulații fluide, detalii, armonie, simetrie și tehnologie discretă”, se autodescrie Daliana pe site-ul său.

În urmă cu câteva luni, la primele zvonuri și imagini apărute în presă conform cărora Răzvan și-a făcut o nouă iubită, Lidia Buble a comentat și a specificat că nu are nicio problemă cu acest lucru. Artista a spus atunci, în cadrul unei emisiuni online, că o consideră norocoasă pe noua parteneră a fostului său iubit, dar mai ales, că nu ar fi deloc geloasă pe ea.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă.”, a spus Lidia Buble în cadrul unei emisiuni online.