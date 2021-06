Răzvan Simion o ia peste picior pe Lidia Buble, la Neața: „Nu am probleme de un an și ceva”

Răzvan Simion a luat-o peste picior, în mod voalat, pe fosta lui iubită, Lidia Buble, în timpul ediției de miercuri a matinalului pe care îl prezintă cu Dani Oțil.

În contextul unei discuții despre problemele în cuplu, celebrul prezentator TV a declarat că până acum un an, adică perioada, care a trecut de când s-a despărțit de Lidia Buble, avea probleme cu alegerea destinației de vacanță:

„Eu de un an si ceva nu am probleme de genul asta un an și ceva, de genul unde să merg în vacanță”, a spus Răzvan Simion în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, de la Antena 1. (CITEȘTE ȘI: CUM S-A „REABILITAT” RĂZVAN SIMION ÎN FAȚA IUBITEI)

Răzvan Simion și Daliana Răducan locuiesc împreună

După despărțirea de Lidia Buble, Răzvan Simion și-a găsit liniștea în brațele Dalianei Răducan. Deși la început, cei doi au vrut să-și țină relația departe de ochii curioșilor, iată că acum lucrurile s-au schimbat. Răzvan Simion și Daliana nu se mai feresc de nimeni și își declară dragostea în văzul tuturor.

Daliana este arhitect de design interior. Aceasta a făcut parte din echipa ”Visuri la Cheie”, de la Pro TV, dar, de câțiva ani, lucrează pe cont propriu, având un birou pe Strada Paris, din București.

Potrivit informațiilor din presă, Răzvan Simion și Daliana Răducan locuiesc împreună și relația lor merge ca pe roate. (VEZI ȘI: LIDIA BUBLE, DEZVĂLUIRI NEAȘTEPTATE DESPRE RĂZVAN SIMION LA APROAPE UN AN DE LA DESPĂRȚIRE: ”A FOST MAREA MEA DRAGOSTE”)

„Îmi place să mă descriu ca având un ochi de artist și un ochi de arhitect riguros, fiind în același timp creativ, dar cu un accent imens pe fiecare detaliu important. Scopul meu este să găsesc locul dulce dintre exuberanță și simplitate – căutând confort, circulații fluide, detalii, armonie, simetrie și tehnologie discretă”, se autodescrie Daliana pe site-ul său.