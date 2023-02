Lidia Buble și-a uimit fanii cu ultima fotografie postată pe rețelele sociale. Cu cine a fost suprinsă

Ldidia Buble este foarte activă pe rețelele de socializare, însă, de data aceasta, și-a surprins fanii cu o postare emoționantă. Artista a publicat o fotografie alături de, poate, cea mai iubită persoană din viața ei.

Deși nu este alături de familia ei atât de mult cât își dorește, atunci când ajunge în preajma celor mai iubite persoane, Lidia are grijă să fie acolo 100%. Așa s-a întâmplat și de data aceasta când a ajuns în brațele bunicului ei. Artista a publicat o fotografie emoționantă pe rețelele de socializare și a denumit-o ca fiind: ”Cel mai prețios selfie”.

Fanii nu au rămas indiferenți la postarea Lidiei. Într-un timp destul de scurt a adunat peste 13.000 de aprecieri și o mulțime de comentarii: ”Ce frumos trece timpul pe lângă ai noștri bunici/ Să fie sănătos/ Bunicii sunt cei mai buni din lume. După ce nu mai sunt se termină copilăria/ Cel mai frumos bunic. Să trăiască mulți ani/ Dumnezeu să-l țină sănătos cât mai mult timp/ Ce frumos și senin este/ Vă doresc sănătate și multe clipe frumoase împreună”, sunt doar o parte din cometariile internauților.

Lidia Buble: ”Am trecut prin lucruri grele împreună”

Recent, în cadrul unui podcast, Lidia Buble a povestit o întâmplare nefericită din viața ei. Deși este apropiată și se înțelege bine cu toți frații și surorile ei, cu Lori, sora ei mai mică, are o legătură specială.

Artista a rememorat un episod tragic din copilăria ei. Avea 10 ani și, deși nu avea voie, a mers să se joace cu sora ei care avea doar 3 luni. A început să se joace cu sora sa exact cu ar fi făcut-o cu o păpușă. O arunca în sus și o prindea, însă în cele din urmă a scăpat-o pe gresie. Fetița imediat s-a învinețit, iar artista a fost sigură că și-a omorât sora.

„Am trecut prin niște lucruri grele împreună. Din cauza mea era cât pe ce să nu mai fie în viață astăzi. Când avea 2-3 luni, nu mai știu exact…când s-a născut, doctorii i-au fracturat o mânuță. Mama ne-a interzis să o luăm în brațe să nu îi facem și mai mult rău. Am pândit-o special. A intrat în baie să își spele părul, am intrat unde era pătuțul lui Lori. O iubeam atât de mult și eram disperată să o văd și să o țin în brațe.

Am început să mă comport cu ea ca și cu o păpușă. O aruncam și o prindeam și ultima dată când am aruncat-o, am scapăt-o pe gresie. Efectiv, s-a înnegrit pe loc. Îmi aduc aminte că am chemat-o pe mami. A fugit cu ea în brațe și mami a leșinat cu ea în brațe în dormitor… Am apucat să-l sun pe tatăl meu să vină acasă cât poate de repede pentru că Lori e pe moarte, dacă nu cumva chiar a murit. A venit.(…)” , a declarat Lidia Buble.

Speriată că părinții ar putea să o certe, Lidia a dispărut de acasă și și-a făcut curaj să revină acasă după miezul nopții. Spre surprinderea ei, părinții nu au certat-o și doar s-au bucurat că Lori a scăpat cu viață.

„Eu am fugit de acasă. M-am ascuns undeva în spatele blocului până noaptea târziu, pe la 1- 2. Nu am avut curajul să merg acasă. Eu în momentul ăla știam cumva că mi-am omorât sora. Când m-am întors, mă așteptam ca tata să mă arunce de la etaj. Tata m-a primit și m-a pupat pe frunte”, a mai spus Lidia.

