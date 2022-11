Giani Kiriță și Lidia Buble, momentul adevărului despre câștigătoarea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: “Anisia a fost…” + Viața în Dominicană

Show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a ajuns la final, fanii fenomenului alegând-o pe Anisia Gafton regina junglei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, doi dintre cei mai apreciați concurenți ai show-ului din Dominicană au vorbit despre provocările proiectului de la PRO TV. Cea mai aprigă dintre ele a fost de departe interacțiunea cu celelalte vedete, susțin Giani Kiriță și cântăreața Lidia Buble.

După spusele artistei, chiar factorul uman ar fi fost cel care i-a adus Anisiei Gafton titlul mult râvnit. La polul opus, Giani Kiriță și-ar fi dorit coroana pentru sine, mai ales că a ajuns până în finală alături de Levent Sali. Chiar dacă nu a câștigat, fostul sportiv s-a ales cu experiență și o prietenie strânsă, cea a lui Cornel Palade.

„Nea Cornel Palade îmi rămâne prieten pe viață!”

CANCAN.RO: Cum a fost în junglă, Giani?

Giani Kiriță: De când sunt în spațiul ăsta public și am avut atâtea proiecte la viața mea, ăsta este cel mai dur și cel mai greu la care eu am fost.

CANCAN.RO: Care e considerentul pentru care spui asta?

Giani Kiriță: Unu, am stat izolat de oameni într-o junglă, acoperit, fără să vedem cerul, practic izolat într-o junglă. Doi, să îmi înfrâng fricile, frica de claustrofobie și de înălțime, eu sunt claustrofob de când sunt copil.

Și trei, să stau cu niște oameni cu care n-am rezonat, și atunci a intervenit factorul ăla în mine de calmitate, pe care eu nu-l am. În schimb, l-am descoperit aici, că trebuie să fiu calm. Nu e că acum sunt foarte calm, 20% în show-ul ăsta am fost calm.

CANCAN.RO: Cu cine te-ai înțeles cel mai bine și cu cine aici, la finală, nu vrei să dai ochii?

Giani Kiriță: M-am înțeles bine cu foarte mulți, dar cel mai bine cu Nea Cornel Palade, îmi rămâne prieten pe viață, mi-a fost ca un frate, ca un tată și am auzit niște povești de viață de la un om care pentru mine este o legendă în momentul ăsta, cunoscându-i poveștile. Cu cine nu m-am înțeles, sunt destui, sunt prezenți aici, nu vreau să le dau numele, pentru că vreau să fiu cu energie pozitivă.

( NU RATA: BIA KHALIFA ȘI CORNEL PALADE, FAȚĂ ÎN FAȚĂ LA ULTIMA FILMARE PENTRU PRO TV! CUM S-A ÎNCHEIAT SCANDALUL DIN JUNGLĂ CU BLONDINA OBRAZNICĂ?! )

„Nu există trabuc, nu există cafea, nu există sex!”

CANCAN.RO: Disputele n-au fost doar pentru show?!

Giani Kiriță: Nu, nu, nu, Doamne ferește, gândește-te că am slăbit 14 kilograme și foamea naște monștri. Și atunci iese din tine ce e cel mai rău.

CANCAN.RO: Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut sau pe care l-ai mâncat când ai ajuns înapoi în țară?

Giani Kiriță: Direct la mama mea, mi-a făcut opt feluri de mâncare, am gustat câte puțin, că n-am putut să mănânc cum trebuie.

CANCAN.RO: Și pe partea cealaltă ai recuperat?

Giani Kiriță: Psihicul se setează că nu ai ce, nu există. Tu trebuie să ajungi în finală și în momentul când ți-ai propus s-o iei pas cu pas, să ajungi în finală, nu există trabuc, nu există cafea, nu există sex, nu există familie, nu există nimic! Doar jungla și obiectivul pe care ți l-ai propus!

( CITEȘTE ȘI: AM GĂSIT VICIUL SECRET AL LUI GIANI KIRIȚĂ! UNDE ÎȘI JOACĂ BANII FOSTUL CĂPITAN AL LUI DINAMO… )

„Anisia a fost om de la început până la sfârșit!”

CANCAN.RO: Ți-ai fi dorit tu să fii în locul Anisiei?

Lidia Buble: Îți dai seama că fiecare concurent care și-a luat inima în dinți și a plecat pe acest drum al junglei, a plecat cu gândul să ajungi în finală. Mi-am dorit treaba asta, am luptat cât am putut, nu m-am dat în lături de la absolut nimic, consider că m-am întors mult mai puternică decât atunci când am intrat în competiție.

Da, bineînțeles, aș fi ipocrită să zic că nu mi-aș fi dorit, dar mă bucur pentru Anisia din suflet. A fost om în competiția asta, în condițiile în care foarte puțini au știut să fie oameni acolo în junglă.

Anisia a fost om de la început până la sfârșit, nu s-a dat în lături de la niciun joc și cred că este concurentul cu cele mai multe probe câștigate.



CANCAN.RO: De ce sau de cine ți-a fost cel mai dor?

Lidia Buble: De oameni mi-a fost cel mai dor, pentru că eu iubesc oamenii și sunt disperată după oameni, dar bineînțeles că cel mai dor mi-a fost de familie.

Eu acasă, în viața mea normală de zi cu zi, nu se întâmplă niciodată să nu vorbesc cu ai mei, vorbim și de câte două trei ori pe zi, pe Facetime. Și ei mi-au lipsit cel mai mult, pentru că eu de la ei mă încarc și cu energie bună și cu dragoste.

( ACCESEAZĂ ȘI: DE NECREZUT! CÂŢI BANI A LUAT LIDIA BUBLE DE LA PRO TV PENTRU, DOAR, O LUNĂ LA „SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.