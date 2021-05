Lidia Buble și sora ei, pregătiri intense pentru plecarea în „Asia Exrpres”! „Am petrecut toată ziua în salon”

Asia Express continuă, iar Lidia Buble și sora ei Esty s-au pregătit intens pentru aventura vieții lor. În ultimele zile înainte de plecare cele două s-au răsfățat din plin. Au petrecut o zi întreagă la salon, iar mai apoi au mâncat tot ce au poftit.

Lidia Buble și sora ei Esty au făcut echipă, „Double Bubble Trouble”, și sunt nerăbdătoare să întâlnească provocările de pe „Drumul Împăratului”. Înainte de plecare acestea au avut grijă să se răsfețe. Au mers la salon, iar mai apoi și-au făcut toate poftele, știind că o lungă vreme o să fie nevoite să trăiască doar cu un dolar pe zi. (CITEȘTE ȘI: EI SUNT CONCURENȚII SEZONULUI 4 DIN „ASIA EXPRESS”! CE VEDETE AU ACCEPTAT PROVOCĂRILE DE PE „DRUMUL ÎMPĂRAȚILOR”)

„Ieri am petrecut toată ziua în salon. Ne-am tăiat unghiuțele, pentru că nu erau adecvate pentru acest concurs, ne-am vopsit. Am mâncat pentru ultima dată tot ce am vrut noi: paste, cărniță, pește, clătite, ecler, ciocolată. Trebuie să recunosc că am mai scăpat una alta pe ici, pe colo, pentru că sunt o gurmandă și mă tot gândesc cum o să rezist eu acolo fără plăcerile mele nevinovate”, a spus Lidia Buble pentru Antena Stars.

„Noi două facem cea mai bună echipă”

Lidia Buble și sora ei s-au alătură competiției și spun că nu se vor opri până în marea finală. Cele două și-au găsit un nume de echipă – „Double Bubble Trouble” și așteptă cu nerăbdare să intre în cursă . Artista este convinsă că o să facă față cu brio experienței dure și își dorește mult să câștige.

„Noi avem avantajul de a ne cunoaște foarte bine una pe cealaltă. Când ea e nervoasă eu tac și ea nu cred că o să mă prindă prea nervoasă, dar vedem până la proba contrarie. Avem noroc că suntem surori și între surori certurile stau altfel. Noi ne înțelegem din priviri. Ăsta e motivul pentru care am și ales ca dintre cei 10 frați pe care Dumnezeu mi i-a dat în viața mea și mă simt cea mai binecuvânantă să o aleg pe Estera, pentru că eu cred că noi două facem cea mai bună echipă”, a mai spus Lidia Buble.

