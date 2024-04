Lidl și Kaufland vor avea de anul acesta un rival pe măsură. Ce magazin rusesc anunță că distruge concurența cu prețuri și produse fără egal

Vești bune pentru pasionații de cumpărături! Un mare lanț de magazine din Rusia se lansează pe piața din România. Iată despre gigant este vorba!

Este cunoscut faptul că pe piața din România există câteva branduri care dețin monopolul. Cu toate acestea, în curând, acestea vor avea un concurent serios. În viitorul apropiat, românii vor avea acces la produsele unui nou magazin ce aduce un concept special.

În România, cererea pentru magazine pare să nu se potolească niciodată. Pentru cei îngrijorați că nu mai au unde face cumpărături, vine o veste bună: un nou retailer își va deschide porțile în țara noastră.

De data aceasta, vorbim despre un lanț de magazine care a cucerit deja o mare parte din Europa. My Price este numele supermarketului, care se va concentra exclusiv pe comercializarea produselor rusești.

Peste hotare, My Price a avut un succes considerabil, atrăgând atenția cumpărătorilor. Produsele tradiționale rusești au stârnit curiozitatea multor persoane, care au trecut deja pragul acestor magazine.

Citește și: AU APĂRUT PRIMII CARTOFI NOI ROMÂNEȘTI! CU CE SUMĂ MARE SE VINDE UN KILOGRAM, ÎN PIAȚĂ

My Price va zgudui piața din România. Lidl și Kaufland vor avea un concurent de temut

În prezent, My Price se concentrează pe extinderea lanțului de magazine în Belgia. Retailerul a deschis deja trei unități acolo și a inaugurat azi un al patrulea magazin.

My Price, cunoscut anterior sub numele de Mere, are planuri de lansare în curând și în România, cu București și Brașov printre orașele vizate. Deși contextul este delicat, rușii promit să aducă pe piață produse unice la prețuri irezistibile. Ofertele vor fi consistente, iar românii vor avea dificultăți în a rezista tentației.

Printre cele mai populare produse comercializate de My Price se numără cârnații lituanieni, uleiul de floarea soarelui și somonul leton. Toate acestea vor fi disponibile și în România, alături de o gamă variată de alte produse.

Lidl, Kaufland, Mega Image și alte supermarketuri din România vor resimți o anumită amenințare din partea My Price. Datorită produselor complet unice, indisponibile în alte magazine, fostul Mere va deveni un concurent de temut.

Inițial, vestea despre planurile de expansiune ale lanțului My Price a apărut pe 1 aprilie în presa din Ungaria, iar mulți au crezut că este o glumă. Cu toate acestea, se pare că intențiile retailerului sunt foarte serioase.

Citește și: CE A PUTUT SĂ FACĂ UN ROMÂN CÂND A AJUNS LA CASĂ, LA LIDL. ANGAJAȚII S-AU SESIZAT IMEDIAT: ”SUNT UN INFRACTOR”