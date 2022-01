Lili Sandu, moment emoţionant alături de fiul său: „Asta mi-e bogăția și mândria”

Lili Sandu, în vârstă de 42 de ani, este o mămică fericită. Viaţa actriţei s-a schimbat radical de când a devenit mămica unui băieţel pe nume, Thomas Jay. Vedeta a povestit recent pe reţelele de socializare cum a reuşit micuţul să o emoţioneze până la lacrimi.

Lili Sandu îşi dedică în prezent tot timpul creşterii fiului său. În acelaşi timp, aceasta reuşeşte să fie activă şi pe reţelele de socialiazare, acolo unde le povesteşte fanilor diferite momente din viaţa sa.

Recent, aceasta a dezvăluit pe pagina de Instagram ce a făcut fiul ei în momentul în care îl schimba de scutece. De asemenea, vedeta a recunoscut în faţa internauţilor faptul că cea mai mare bogăţile pe care o are este micuţul Thomas.

”Am zis ca ma mai potolesc sa tot postez poze cu el☺️, dar știți ce, asta este toată mândria și bogăția mea așa ca here it is..😁❤️Azi dimineața in timp ce ii schimbam scutecul mi-a luat fata in mânuțe, m-a pupat și mi-a spus așa din senin zâmbind: Mami, te gubesc… iar eu am simțit ca efectiv zbor și mi-au dat lacrimile. Dap, exact asta mi-e bogăția și mândria, El. #myson #TJ”, a spus aceasta.

Lili Sandu și Silviu Țolu “lucrează” la al doilea copil?

În vârstă de 41 de ani, Lili Sandu a mărturisit în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță că își mai dorește un copil sau chiar doi. Partenerul de viață al vedetei este cu 12 ani mai tânăr decât aceasta. Ei au devenit părinți pe 10 august 2020, iar bebelușul lor a primit numele Thomas Jay.

“Este absolut minunat! Este foarte dificil, dar pe cât este de dificil, pe atât este de frumos. E o recompensă extraordinar de mare sufletească și din toate punctele de vedere. (…) Dumnezeu știe El cum să le aranjeze și sinceră să fiu chiar dacă am început acum la 41, parcă nu m-aș opri acum. Parcă aș mai vrea să trec o dată sau de două ori prin experiența asta. (…) Am și un soț care arată extraordinar de bine și e păcat să stea gena aia acolo!”, a spus fosta prezentatoare în timp ce se afla în platoul emisiunii “La Măruță”.

Sursă foto: Instagram